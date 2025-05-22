Возиться не придется: как сохранить клубнику свежей как можно дольше

Сезон клубники сейчас в разгаре, что побуждает многих хозяек искать эффективные методы продления свежести этой любимой ягоды. Ведь хочется наслаждаться клубникой как можно дольше.

Есть способы, как сохранить эту ягоду свежей. О них рассказывает 24 Канал со ссылкой на ua.новости.

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Как сохранить клубнику свежей надолго

В простом, но эффективном методе сохранения свежести, потребителям рекомендуется переложить клубнику в обычный дуршлаг. Следующий шаг – приготовление раствора яблочного уксуса путем смешивания двух столовых ложек кислоты в литре воды.

Как только раствор будет готов, дуршлаг с клубникой следует ненадолго погрузить в холодную смесь, примерно на 10 секунд. Такое быстрое погружение гарантирует, что ягоды будут обработаны без чрезмерного замачивания.

После того как вода полностью стечет, клубнику можно положить в миску и хранить в холодильнике. Этот простой способ позволяет сохранить ягоды свежими в течение как минимум четырех дней. Стоит отметить, что этот метод консервации также можно применить к другим видам ягод, в частности малины и ежевики.

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