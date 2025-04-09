Хрен на Пасху, который можно есть без слез: быстрый рецепт для блендера

По традиции классический пасхальный стол, на котором подают разнообразные мясные блюда, должен сопровождаться хреном. Этот пикантный соус подчеркивает вкус ветчины, домашней колбасы и пасхальных яиц.

24 Канал предлагает рецепт неострого хрена, который имеет более мягкий вкус, чем классический острый. Его можно есть без слез и даже мазать на хлеб.

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Неострый хрен на Пасху

Время: 15 минут

15 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 300 граммов хрена;

– 2 свеклы;

– 150 миллилитров воды;

– 1 чайная ложка уксуса 9%;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 1 чайная ложка сахара.

Приготовление:

Корень хрена хорошо вымойте и снимите кожуру овощечисткой.

Ею же нарежьте хрен на тонкие слайсы и отправьте в блендер. Добавьте холодную кипяченую воду и перебейте все до однородности. Должна получиться консистенция каши или густого пюре.

Отваренную свеклу натрите на мелкой терке. Перемешайте в миске с хреном, добавьте соль, сахар, уксус и перемешайте до однородности.

Переложите в герметичную тару и спрячьте в холодильник. Можно пробовать на вкус.

Приятного аппетита!

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