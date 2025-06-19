Когда хочется чего-то свежего и полезного: готовим оригинальный сезонный хумус
- Такой хумус можно подавать со всем – гренками, начос и просто с ложкой. Кремовая смесь из гороха, мяты и сыра фета создает великолепный букет свежих вкусов.
- Это еще и источник белка, клетчатки и полезных жиров, которое легко готовится и насыщает.
Гороховый хумус с мятой и фетой искусно сочетает естественную сладость гороха с яркой свежестью мяты и пикантной соленостью сыра фета. Такая намазка идеально подходит для подачи как будничного перекуса, так и праздничной закуски.
Эта яркая летняя намазка понравится всем без исключения. Рецептом горохового хумуса с мятой и фетой делится 24 Канал со ссылкой на Ripaille Social Club.
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Гороховый хумус с мятой и фетой
- Время: 10 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 300 граммов консервированного горошка;
– 200 граммов консервированного нута;
– 1/2 пучка свежей мяты;
– сок одного лайма;
– соль, перец – по вкусу;
– сладкая паприка;
– 50 граммов феты;
– оливковое масло – по вкусу.
Приготовление:
- Промойте горошек, измельчите листья мяты и отцедите нут.
- Сложите в чашу блендера, посолите, добавьте специи, сок лайма и оливковое масло. Взбейте до однородной, кремообразной массы. При необходимости добавьте еще немного масла или несколько ложек холодной воды для более нежной текстуры.
- Переложите хумус в сервировочную тарелку. Сверху посыпьте раскрошенной фетой. Для красоты и дополнительного вкуса полейте небольшим количеством масла.
Приятного аппетита!
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