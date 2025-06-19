Когда хочется чего-то свежего и полезного: готовим оригинальный сезонный хумус

Гороховый хумус с мятой и фетой искусно сочетает естественную сладость гороха с яркой свежестью мяты и пикантной соленостью сыра фета. Такая намазка идеально подходит для подачи как будничного перекуса, так и праздничной закуски.

Эта яркая летняя намазка понравится всем без исключения. Рецептом горохового хумуса с мятой и фетой делится 24 Канал со ссылкой на Ripaille Social Club.

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Гороховый хумус с мятой и фетой

Время: 10 минут

10 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 300 граммов консервированного горошка;

– 200 граммов консервированного нута;

– 1/2 пучка свежей мяты;

– сок одного лайма;

– соль, перец – по вкусу;

– сладкая паприка;

– 50 граммов феты;

– оливковое масло – по вкусу.

Приготовление:

Промойте горошек, измельчите листья мяты и отцедите нут.

Сложите в чашу блендера, посолите, добавьте специи, сок лайма и оливковое масло. Взбейте до однородной, кремообразной массы. При необходимости добавьте еще немного масла или несколько ложек холодной воды для более нежной текстуры.

Переложите хумус в сервировочную тарелку. Сверху посыпьте раскрошенной фетой. Для красоты и дополнительного вкуса полейте небольшим количеством масла.

Приятного аппетита!

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