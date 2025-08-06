Никаких яиц, консервы или майонеза: готовим самую оригинальную намазку этого сезона
- Морковно-нутовый хумус – вкусная и питательная намазка, изготовлена из смеси моркови, нута и различных специй.
- Она подойдет на хлебе и тостам, а также станет универсальным соусом для овощей.
- Привлекательность намазки заключается не только в ее вкусе, но и в пользе для здоровья.
Морковно-морковный хумус – вкусная альтернатива традиционному соусу из нута и тахини. Он может дополнить сэндвичи, роллы и хрустящие крекеры, добавить ярких цветов сырным и мясным тарелкам, или же просто смаковать со свежими овощами.
Уверены, что вы найдете множество применений для морковно-нутового хумуса. Рецептом намазки, которая претендует стать лучшей новинкой, делится 24 Канал со ссылкой на Best-Home-Ideas.
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Как приготовить намазку из моркови и нута?
- Время: 1 час 10 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 250 граммов моркови;
– 150 граммов нута;
– 600 миллилитров воды;
– 3 зубчика чеснока;
– 150 миллилитров оливкового масла;
– 30 миллилитров лимонного сока;
– соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
- Морковь нарежьте кружочками и полейте маслом, положите рядом очищенный чеснок. Посолите и поперчите. Прикройте фольгой и поставьте запекаться в духовку при температуре 180 градусов в течение 15 – 20 минут.
- Нут смочите и поставьте вариться на 1 час. Готовьте до мягкости.
- Теперь положите в блендер морковь, нут, чеснок, масло, лимонный сок. Взбейте все вместе до однородной консистенции. Попробуйте на соль и перец, при необходимости выровняйте вкус. Идеально подавать с гренками.
Готово!
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