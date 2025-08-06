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Новости Вкусно Салаты и закуски Никаких яиц, консервы или майонеза: готовим самую оригинальную намазку этого сезона
6 августа, 17:00
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Никаких яиц, консервы или майонеза: готовим самую оригинальную намазку этого сезона

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Морковно-нутовый хумус – вкусная и питательная намазка, изготовлена из смеси моркови, нута и различных специй.
  • Она подойдет на хлебе и тостам, а также станет универсальным соусом для овощей.
  • Привлекательность намазки заключается не только в ее вкусе, но и в пользе для здоровья.

Морковно-морковный хумус – вкусная альтернатива традиционному соусу из нута и тахини. Он может дополнить сэндвичи, роллы и хрустящие крекеры, добавить ярких цветов сырным и мясным тарелкам, или же просто смаковать со свежими овощами.

Уверены, что вы найдете множество применений для морковно-нутового хумуса. Рецептом намазки, которая претендует стать лучшей новинкой, делится 24 Канал со ссылкой на Best-Home-Ideas.

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Как приготовить намазку из моркови и нута?

  • Время: 1 час 10 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты: 
– 250 граммов моркови; 
– 150 граммов нута; 
– 600 миллилитров воды; 
– 3 зубчика чеснока; 
– 150 миллилитров оливкового масла; 
– 30 миллилитров лимонного сока; 
– соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

  1. Морковь нарежьте кружочками и полейте маслом, положите рядом очищенный чеснок. Посолите и поперчите. Прикройте фольгой и поставьте запекаться в духовку при температуре 180 градусов в течение 15 – 20 минут.
     
  2. Нут смочите и поставьте вариться на 1 час. Готовьте до мягкости.
     
  3. Теперь положите в блендер морковь, нут, чеснок, масло, лимонный сок. Взбейте все вместе до однородной консистенции. Попробуйте на соль и перец, при необходимости выровняйте вкус. Идеально подавать с гренками.

Готово!

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