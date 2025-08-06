Морковно-морковный хумус – вкусная альтернатива традиционному соусу из нута и тахини. Он может дополнить сэндвичи, роллы и хрустящие крекеры, добавить ярких цветов сырным и мясным тарелкам, или же просто смаковать со свежими овощами.

Уверены, что вы найдете множество применений для морковно-нутового хумуса. Рецептом намазки, которая претендует стать лучшей новинкой, делится 24 Канал со ссылкой на Best-Home-Ideas. Читайте также Маринованные помидоры, как в ресторане: в эту закуску влюбятся все без исключения Как приготовить намазку из моркови и нута? Время: 1 час 10 минут

1 час 10 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 250 граммов моркови;

– 150 граммов нута;

– 600 миллилитров воды;

– 3 зубчика чеснока;

– 150 миллилитров оливкового масла;

– 30 миллилитров лимонного сока;

– соль, перец – по вкусу. Приготовление: Морковь нарежьте кружочками и полейте маслом, положите рядом очищенный чеснок. Посолите и поперчите. Прикройте фольгой и поставьте запекаться в духовку при температуре 180 градусов в течение 15 – 20 минут.

Нут смочите и поставьте вариться на 1 час. Готовьте до мягкости.

Теперь положите в блендер морковь, нут, чеснок, масло, лимонный сок. Взбейте все вместе до однородной консистенции. Попробуйте на соль и перец, при необходимости выровняйте вкус. Идеально подавать с гренками. Готово! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и домашнюю намазку "Филадельфия".