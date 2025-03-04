Мягкий, нежный и пористый: постный имбирный кекс с черносливом, который можно готовить каждый день
Этот кекс способен навсегда изменить представление о постной выпечке. Готовится он максимально просто, а результат получается впечатляющим.
Структура и вкус этого кекса позволят полностью погрузиться в уют и гармонию. Несколько простых шагов – и вы уже вынимаете из духовки очередную порцию невероятного наслаждения, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал ye.ua.
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Рецепт имбирного кекса с имбирем
- Время: 1 час 15 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 150 миллилитров рафинированного масла;
– 150 граммов сахара;
– 4 столовые ложки меда;
– 300 миллилитров крепкого чая с бергамотом;
– 2 чайные ложки тертого свежего имбиря;
– 1 чайная ложка молотого имбиря;
– 1/2 чайной ложки молотого кардамона;
– 1 чайная ложка молотой корицы;
– 1 чайная ложка соды;
– 300 граммов муки;
– щепотка соли;
– горсть чернослива;
– сахарная пудра для посыпки.
Приготовление:
- Смешайте мед, масло, сахар и щепотку соли.
- Поставьте массу на огонь и нагревайте до растворения сахара и меда. Влейте чай. Добавьте соду (масса должна побелеть, вспениться и увеличиться в объеме).
- Натрите имбирь на терке.
- Запарьте чернослив кипятком, затем нарежьте кусочками.
- Смешайте специи с просеянной мукой, тщательно перемешайте.
- Добавьте жидкие ингредиенты к сухим, тщательно перемешайте (тесто должно быть средней густоты).
- Добавьте чернослив и тертый имбирь к тесту.
- Вылейте тесто в форму.
- Выпекайте примерно час при 150 – 160 градусах (ориентируйтесь на вашу духовку и обязательно проверьте готовность деревянной шпажкой).
- Посыпьте сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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