Мягкий, нежный и пористый: постный имбирный кекс с черносливом, который можно готовить каждый день

Этот кекс способен навсегда изменить представление о постной выпечке. Готовится он максимально просто, а результат получается впечатляющим.

Структура и вкус этого кекса позволят полностью погрузиться в уют и гармонию. Несколько простых шагов – и вы уже вынимаете из духовки очередную порцию невероятного наслаждения, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал ye.ua.

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Рецепт имбирного кекса с имбирем

Время : 1 час 15 минут

: 1 час 15 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 150 миллилитров рафинированного масла;

– 150 граммов сахара;

– 4 столовые ложки меда;

– 300 миллилитров крепкого чая с бергамотом;

– 2 чайные ложки тертого свежего имбиря;

– 1 чайная ложка молотого имбиря;

– 1/2 чайной ложки молотого кардамона;

– 1 чайная ложка молотой корицы;

– 1 чайная ложка соды;

– 300 граммов муки;

– щепотка соли;

– горсть чернослива;

– сахарная пудра для посыпки.

Приготовление:

Смешайте мед, масло, сахар и щепотку соли. Поставьте массу на огонь и нагревайте до растворения сахара и меда. Влейте чай. Добавьте соду (масса должна побелеть, вспениться и увеличиться в объеме). Натрите имбирь на терке. Запарьте чернослив кипятком, затем нарежьте кусочками. Смешайте специи с просеянной мукой, тщательно перемешайте. Добавьте жидкие ингредиенты к сухим, тщательно перемешайте (тесто должно быть средней густоты). Добавьте чернослив и тертый имбирь к тесту. Вылейте тесто в форму. Выпекайте примерно час при 150 – 160 градусах (ориентируйтесь на вашу духовку и обязательно проверьте готовность деревянной шпажкой). Посыпьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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