Без весов и мерного стакана: как легко отмерить муку
- Мука – один из основных ингредиентов, который нужно правильно отмерять во время использования на кухне.
- Для отмеривания муки без весов рекомендуется использовать стаканы вместимостью 200 и 250 миллилитров, или чайную и столовую ложку.
Часто бывает так, когда мука нужна срочно, а весы или мерный стакан недоступны. Тогда люди обращаются к столовым приборам как к импровизированному решению.
Используя всего один стакан можно с легкостью отмерить нужное количество муки. Как это сделать рассказывает 24 Канал.
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Как отмерить муку без весов
Для кулинарных измерений рекомендуется использовать стандартный стакан вместимостью 200 или 250 миллилитров, чтобы точно отмерить порции.
В 200-миллилитровый стакан можно поместить 130 граммов муки – без горки, непросеянной и не утрамбованной. Дело в том, что вес муки значительно варьируется в зависимости от способа стакана: просеянной получится от 100 до 110 граммов, а утрамбованной до 180 граммов.
Тогда как стаканы в 250 миллилитров можно использовать для измерения большего объема муки. В них помещается 160 граммов муки без горки. Опять же в непросеянном и не утрамбованном виде. Иначе получится 130 – 140 и 210 граммов соответственно.
Как отмерить муку без весов / Фото Unsplash
Можно и ложками
Также можно точно отмерить пшеничную муку, зная количества граммов, содержащихся в одной столовой или чайной ложке. Так:
- 1 чайная ложка – 5 граммов муки;
- 1 чайная ложка с горкой – 10 граммов муки;
- 1 столовая ложка – 15 граммов муки;
- 2 чайные ложки с горкой – 20 граммов муки;
- 1 столовая ложка с горкой – 30 граммов муки.
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