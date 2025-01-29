"Выпечка занятой мамы": ленивый яблочный пирог на сковороде без миксера и духовки

Когда времени и сил совсем мало, стоит обращаться за помощью к "ленивым" рецептам. Пирог на сковороде – один из тех, к которым вы начнете обращаться как можно чаще.

Более простого рецепта яблочного пирога просто не существует. Если вы хотите порадовать родных чем-то вкусненьким, а много времени и сил нет, то эта опция станет идеальным выбором. 24 Канал предлагает в этом убедиться с рецептом портала "Смачненьке". Интересно Смешали 3 ингредиента – и в духовку: ароматное домашнее печенье на все случаи жизни Рецепт "ленивого" яблочного пирога Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 4 столовые ложки сахара;

– щепотка соли;

– 3 столовые ложки сметаны;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 160 граммов муки;

– 10 граммов разрыхлителя;

– 400 граммов яблок;

– 10 граммов сливочного масла. Приготовление: Яйца взбиваем с сахаром и солью. Добавляем в смесь сметану и масло, хорошо перемешиваем. Муку соединяем с разрыхлителем и просеиваем в смесь, перемешиваем до образования густого теста. Яблоки мелко нарезаем и добавляем в тесто. Сковородку смазываем сливочным маслом. На маленьком огне выпекаем под крышкой 20 – 25 минут. Конденсат с крышки протираем. Переворачиваем пирог с помощью тарелки и готовим еще 10 минут. Перед подачей можно посыпать пирог сахарной пудрой. Приятного аппетита! Как Ferrero Rocher: оригинальный десерт, который можно легко приготовить дома.