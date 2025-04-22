Вкусность на всю семью: яичные рогалики, которые раньше делали только на праздники
Семейная трапеза – это всегда особая атмосфера. И иногда стоит усиливать ее действительно исключительными блюдами.
Когда-то этими рогаликами украшали праздничный стол, но сейчас они доступны каждому. Немного старания – и для ваших родных эта трапеза запомнится на всю жизнь, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт яичных рогаликов
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 1 столовая ложка картофельного крахмала;
– 5 столовых ложек сметаны;
– пол чайной ложки куркумы;
– 1 плавленый сыр;
– 150 граммов твердого сыра;
– 1 сладкий перец;
– 2 зубчика чеснока;
– укроп, соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- В глубокой миске разбейте яйца, добавьте сметану, крахмал, куркуму и соль. Взбейте смесь до однородности с помощью венчика.
- На хорошо разогретой сковороде выпекайте блины с обеих сторон до появления золотистой корочки.
- Для начинки натрите твердый сыр и плавленый сыр на крупной терке. Болгарский перец нарежьте мелкими кубиками, а чеснок и укроп измельчите.
- Перец слегка обжарьте на сковородке, пока он не станет мягче.
- Все ингредиенты начинки соедините в одной миске, заправьте сметаной и хорошо перемешайте.
- На каждый блинчик выложите порцию начинки, заверните его в виде рогалика. Перед подачей посыпьте сверху свежим укропом.
Приятного аппетита!
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