Чизкейк из 2 ингредиентов и 5 минут: делаем трендовый "японский" формат

Чизкейк – один из самых нежных десертов, который покорил всех. В Японии его научились готовить за считанные минуты.

Если нет времени колдовать над оригинальным чизкейком, стоит обратить внимание на его упрощенный японский аналог. Вкус не будет идентичным, но удовольствие гарантировано, рассказывает TikTok kruchkov_.

Как приготовить "японский чизкейк"?

Время : 5 минут + застывание

: 5 минут + застывание Порций: 8

Ингредиенты:

– 1 килограмм греческого йогурта;

– 400 граммов любимого печенья.

Изысканный десерт за считанные минуты: видео

Приготовление:

Йогурт хорошо перемешиваем и перекладываем в емкость. Выкладываем печенье "стоя" так, чтобы можно было покрыть его йогуртом. Ставим на несколько часов в холодильник – и дело сделано!

Как можно улучшить этот десерт?

Добавьте к йогурту сыр Филадельфия или сливки. Это сделает основу более сбалансированной и нежной, подсказывает Fajne gotowanie.

А еще не лишним будет макать печенье в холодный кофе перед погружением в основу. Это улучшит текстуру десерта и придаст ему новые вкусовые нотки.

