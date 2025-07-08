Подруги вам будут завидовать: рецепт пикантных кабачков с чесноком – неприхотливая гениальность

Закуски из кабачков – это прекрасная возможность проявить свою кулинарную фантазию. Нужно совсем немного ингредиентов и усилий, чтобы создать настоящую магию.

Существуют сотни способов приготовить из кабачков что-то особенное. Пикантная закуска с чесноком – это именно то, что вы должны попробовать. 24 Канал предлагает открыть для себя новый вкус кабачков с рецептом портала "Смачненьке". Читайте также Не перекус, а незабываемое воспоминание: как вкусно сварить молодую кукурузу Рецепт кабачков с чесноком Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 1 кабачок;

– укроп;

– 2 плавленых сырка;

– кипяток;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки майонеза;

– соль и перец по вкусу. Приготовление: Кабачки нарезаем кубики, заливаем кипятком. Солим, перчим, и тушим под крышкой 10 минут. Сливаем воду, просушиваем кабачки бумажным полотенцем и выкладываем на тарелку. Сырки нарезаем кубиками и смешиваем с рубленым укропом. Смешиваем все ингредиенты, добавляем чеснок и заправляем майонезом. Еще раз хорошо перемешиваем. Приятного аппетита! Хит сезона: намазка из кабачков на каждый день.