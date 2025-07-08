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8 июля, 21:15
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Подруги вам будут завидовать: рецепт пикантных кабачков с чесноком – неприхотливая гениальность

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Рецепт пикантных кабачков с чесноком включает кабачок, укроп, плавленые сырки, кипяток, чеснок, майонез, соль и перец.
  • Эта закуска из кабачков является простой в приготовлении и требует минимальных усилий.

Закуски из кабачков – это прекрасная возможность проявить свою кулинарную фантазию. Нужно совсем немного ингредиентов и усилий, чтобы создать настоящую магию.

Существуют сотни способов приготовить из кабачков что-то особенное. Пикантная закуска с чесноком – это именно то, что вы должны попробовать. 24 Канал предлагает открыть для себя новый вкус кабачков с рецептом портала "Смачненьке".

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Рецепт кабачков с чесноком

  • Время: 25 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 1 кабачок;
– укроп;
– 2 плавленых сырка;
– кипяток;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки майонеза;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Кабачки нарезаем кубики, заливаем кипятком. Солим, перчим, и тушим под крышкой 10 минут.
  2. Сливаем воду, просушиваем кабачки бумажным полотенцем и выкладываем на тарелку.
  3. Сырки нарезаем кубиками и смешиваем с рубленым укропом.
  4. Смешиваем все ингредиенты, добавляем чеснок и заправляем майонезом. Еще раз хорошо перемешиваем.

Приятного аппетита!

Хит сезона: намазка из кабачков на каждый день.