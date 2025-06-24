Можно не беспокоиться о лишних килограммах: это блюдо из кабачков как раз для лета

Полезная лазанья из кабачков – идеально подходит для летнего ужина. Это блюдо заменяет традиционные макаронные листы тонко нарезанными цуккини, а вместо жирного свиного фарша использует нежирное куриное мясо.

В результате блюдо получается не менее питательным, чем классический вариант, но не перегружает желудок. 24 Канал со ссылкой на фудблогершу GastroNastya делится рецептом кабачковой лазаньи.

Читайте также Еще вкуснее, чем куриные: хрустящие наггетсы из цветной капусты, которые можно в пост

Кабачковая лазанья

Время: 1 час 25 минут

1 час 25 минут Порции: 6

Ингредиенты для лазаньи:

– 2 кабачка;

– 300 граммов куриного фарша;

– 1 столовая ложка томатной пасты;

– 1 лук желтый репчатый;

– 2 зубчика чеснока;

– 100 граммов сыра твердого;

– соль, перец, специи – по вкусу.



Для соуса бешамель:

– 30 граммов масла сливочного;

– 1,5 столовой ложки муки;

– 300 миллилитров молока;

– соль, перец, мускатный орех – по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте кабачки тонкими слайсами. Посолите и оставьте на 10 минут. После промокните бумажным полотенцем.

Обжарьте лук, добавьте куриный фарш, соль и перец. Через 5 минут добавьте томатную пасту и чеснок. Тушите 10 минут.

Для бешамеля растопите масло на сковородке, добавьте муку и перемешайте. Постепенно влейте молоко и варите до загустения. Добавьте соль, перец, мускатный орех – по вкусу.

Выкладывайте слои лазаньи так: кабачки, фарш, за ним бешамель и в конце сыр. Повторите слои пока есть ингредиенты.

Запекайте лазанью в течение 35 минут при температуре 180 градусов.

Приятного аппетита!

Тоже будет вкусно: кабачковые сэндвичи с крабовой начинкой.