Можно не беспокоиться о лишних килограммах: это блюдо из кабачков как раз для лета
- Лазанья – известное блюдо, которое имеет многих сторонников в мире кулинарии. Однако оно блюдо очень калорийное и сытное.
- Для людей, которые хотят попробовать что-то новое, полезное и не очень калорийное есть отличный вариант – лазанья из кабачков. Ее можно вкусно есть и не беспокоиться о лишних сантиметрах на талии.
Полезная лазанья из кабачков – идеально подходит для летнего ужина. Это блюдо заменяет традиционные макаронные листы тонко нарезанными цуккини, а вместо жирного свиного фарша использует нежирное куриное мясо.
В результате блюдо получается не менее питательным, чем классический вариант, но не перегружает желудок. 24 Канал со ссылкой на фудблогершу GastroNastya делится рецептом кабачковой лазаньи.
Читайте также Еще вкуснее, чем куриные: хрустящие наггетсы из цветной капусты, которые можно в пост
Кабачковая лазанья
- Время: 1 час 25 минут
- Порции: 6
Ингредиенты для лазаньи:
– 2 кабачка;
– 300 граммов куриного фарша;
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– 1 лук желтый репчатый;
– 2 зубчика чеснока;
– 100 граммов сыра твердого;
– соль, перец, специи – по вкусу.
Для соуса бешамель:
– 30 граммов масла сливочного;
– 1,5 столовой ложки муки;
– 300 миллилитров молока;
– соль, перец, мускатный орех – по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте кабачки тонкими слайсами. Посолите и оставьте на 10 минут. После промокните бумажным полотенцем.
- Обжарьте лук, добавьте куриный фарш, соль и перец. Через 5 минут добавьте томатную пасту и чеснок. Тушите 10 минут.
- Для бешамеля растопите масло на сковородке, добавьте муку и перемешайте. Постепенно влейте молоко и варите до загустения. Добавьте соль, перец, мускатный орех – по вкусу.
- Выкладывайте слои лазаньи так: кабачки, фарш, за ним бешамель и в конце сыр. Повторите слои пока есть ингредиенты.
- Запекайте лазанью в течение 35 минут при температуре 180 градусов.
Приятного аппетита!
Тоже будет вкусно: кабачковые сэндвичи с крабовой начинкой.