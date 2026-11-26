Свеклу можно готовить как целиком, так и нарезанной. Во втором случае она станет мягкой быстрее, поэтому способ приготовления стоит выбирать в зависимости от того, для какого блюда она нужна, пишет Gotujmy.

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Как приготовить свеклу в микроволновке?

Для этого понадобятся 3 – 4 небольшие свеклы, примерно 100 миллилитров воды и пакет, пригодный для использования в микроволновой печи. Положите свеклу в пакет, налейте воду и завяжите его.

Быстро и просто / Фото unsplash

Поставьте на прочную тарелку и сделайте сверху несколько небольших отверстий, чтобы во время нагрева мог выходить пар. Если нужно еще больше сократить время, свеклу можно предварительно нарезать на несколько частей.

Сколько времени готовить свеклу в микроволновке?

Включите микроволновую печь на максимальную мощность и готовьте свеклу примерно 10 – 12 минут. После этого проверьте ее вилкой или зубочисткой. Когда она легко входит в мякоть, свекла готова.

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Если овощ все еще твердый, его можно вернуть в микроволновую печь еще на несколько минут. Такой способ особенно удобен, когда нужно быстро приготовить свеклу для салата, супа или другого блюда и не ждать почти час, пока она сварится в кастрюле.