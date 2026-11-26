Буряк можна готувати як цілим, так і нарізаним. У другому випадку він стане м’яким швидше, тому спосіб варто обирати залежно від того, для якої страви він потрібен, пише Gotujmy.

Adv

Як приготувати буряк у мікрохвильовці?

Для цього знадобляться 3 – 4 невеликі буряки, приблизно 100 мілілітрів води та пакет, придатний для використання в мікрохвильовій печі. Покладіть буряк у пакет, влийте воду та зав’яжіть його.

Швидко і просто / Фото unsplash

Поставте на міцну тарілку й зробіть зверху кілька невеликих отворів, щоб під час нагрівання могла виходити пара. Якщо потрібно ще більше скоротити час, буряк можна попередньо нарізати на кілька частин.

Скільки часу готувати буряк у мікрохвильовці?

Увімкніть мікрохвильову піч на максимальну потужність і готуйте буряк приблизно 10 – 12 хвилин. Після цього перевірте його виделкою або зубочисткою. Коли вона легко входить у м’якоть, буряк готовий.

Якщо овоч усе ще твердий, його можна повернути в мікрохвильовку ще на кілька хвилин. Такий спосіб особливо зручний, коли потрібно швидко підготувати буряк для салату, супу або іншої страви й не чекати майже годину, поки він звариться у каструлі.