Однако это время можно сократить в несколько раз, если воспользоваться простой кухонной физикой. Сочетание масляной пленки, повышающей температуру кипения, и заключительного контрастного душа с ледяной водой делает овощ полностью мягким буквально за полчаса.
Как быстро сварить свеклу?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2–3 свеклы;
– 2 литра воды;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 1 – 2 кусочка черного хлеба;
– лед или очень холодная вода.
Приготовление:
- Свеклу тщательно вымойте щеткой под проточной водой.
- Кожуру не счищайте, а хвостики и основание ботвы оставьте длиной около сантиметра – целостность оболочки не даст соку вытечь в отвар, поэтому мякоть останется сладкой и яркой.
- Положите корнеплоды в кастрюлю, залейте холодной водой так, чтобы она покрывала их на пару сантиметров.
- Сразу добавьте растительное масло: оно образует тонкую пленку на поверхности, сдерживает испарение и повышает температуру кипения воды, поэтому овощ проваривается заметно быстрее.
- Всыпьте сахар и влейте лимонный сок – легкая кислота зафиксирует рубиновый пигмент, а сахар сохранит естественную сладость.
- Бросьте в кастрюлю корочку черного хлеба: ржаной мякиш действует как природный фильтр и впитывает специфический землистый запах во время кипения.
- Категорически не солите воду во время варки: соль вытягивает влагу, делает волокна корнеплода жесткими и существенно затягивает процесс.
- Накройте кастрюлю крышкой, доведите до бурного кипения на большом огне, после чего слегка уменьшите огонь и варите 20 – 25 минут при спокойном кипении.
- Снимите кастрюлю с огня, сразу слейте кипяток и переложите горячую свеклу в миску с ледяной водой и кубиками льда на 10 минут.
- Резкий температурный перепад мгновенно приводит волокна внутри к полной мягкости за счет разницы давлений, закрепляет яркий цвет, а тонкая кожица после такого шока снимается буквально одним движением руки.