Однако это время можно сократить в несколько раз, если воспользоваться простой кухонной физикой. Сочетание масляной пленки, повышающей температуру кипения, и заключительного контрастного душа с ледяной водой делает овощ полностью мягким буквально за полчаса.

Как быстро сварить свеклу?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2–3 свеклы;
– 2 литра воды;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 1 – 2 кусочка черного хлеба;
– лед или очень холодная вода.

Приготовление:

  1. Свеклу тщательно вымойте щеткой под проточной водой.
  2. Кожуру не счищайте, а хвостики и основание ботвы оставьте длиной около сантиметра – целостность оболочки не даст соку вытечь в отвар, поэтому мякоть останется сладкой и яркой.
  3. Положите корнеплоды в кастрюлю, залейте холодной водой так, чтобы она покрывала их на пару сантиметров.
  4. Сразу добавьте растительное масло: оно образует тонкую пленку на поверхности, сдерживает испарение и повышает температуру кипения воды, поэтому овощ проваривается заметно быстрее.
  5. Всыпьте сахар и влейте лимонный сок – легкая кислота зафиксирует рубиновый пигмент, а сахар сохранит естественную сладость.
  6. Бросьте в кастрюлю корочку черного хлеба: ржаной мякиш действует как природный фильтр и впитывает специфический землистый запах во время кипения.
  7. Категорически не солите воду во время варки: соль вытягивает влагу, делает волокна корнеплода жесткими и существенно затягивает процесс.
  8. Накройте кастрюлю крышкой, доведите до бурного кипения на большом огне, после чего слегка уменьшите огонь и варите 20 – 25 минут при спокойном кипении.
  9. Снимите кастрюлю с огня, сразу слейте кипяток и переложите горячую свеклу в миску с ледяной водой и кубиками льда на 10 минут.
  10. Резкий температурный перепад мгновенно приводит волокна внутри к полной мягкости за счет разницы давлений, закрепляет яркий цвет, а тонкая кожица после такого шока снимается буквально одним движением руки.