Однако это время можно сократить в несколько раз, если воспользоваться простой кухонной физикой. Сочетание масляной пленки, повышающей температуру кипения, и заключительного контрастного душа с ледяной водой делает овощ полностью мягким буквально за полчаса.

Как быстро сварить свеклу?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2–3 свеклы;

– 2 литра воды;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 1 – 2 кусочка черного хлеба;

– лед или очень холодная вода.

Приготовление: