Проте цей час можна скоротити в кілька разів, якщо використати просту кухонну фізику. Поєднання олійної плівки, яка піднімає температуру кипіння, та фінального контрастного душу з крижаної води доводить овоч до повної м'якості буквально за пів години.

Як швидко зварити буряк?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 – 3 буряки;

– 2 літри води;

– 2 столові ложки олії;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 1 – 2 шматочки чорного хліба;

– лід або дуже холодна вода.

Приготування: