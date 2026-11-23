Одни убеждены, что выпечка должна "дышать" в бумажном пакете или хлебнице, другие прячут буханку в холодильник или морозилку. Чтобы поставить точку в этом вопросе, кулинарные редакторы издания Kitchn провели двухнедельный эксперимент: взяли 7 одинаковых буханок белого хлеба, регулярно доставали из каждой упаковки по 1 – 2 ломтика, имитируя обычное домашнее употребление, и оценили свежесть мякиша через 14 дней.

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Какие методы провалились и получили самые низкие оценки

Абсолютным аутсайдером теста оказался обычный коричневый бумажный пакет. Несмотря на экологичность, бумага совершенно не удерживает влагу, поэтому хлеб начал черстветь уже на 3–4 день, а через 2 недели превратился в камень. Чуть лучше показал себя комбинированный бумажный пакет с прозрачным пластиковым окошком, но он подходит только для выпечки, которую планируют съесть в течение 1 – 2 дней.

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Средние позиции заняли морозильная камера и классическая пластиковая хлебница. Замораживание надежно останавливает черствение, однако размороженный хлеб теряет первоначальную текстуру и требует обязательного поджаривания в тостере, а в просторной хлебнице из-за избытка воздуха ломтики заметно подсохли.

Хлеб может оставаться свежим несколько дней / Фото Pixabay

Два бесспорных победителя эксперимента

"Серебро" теста получила многоразовая восковая обертка из пчелиного воска: плотно завернутый в нее хлеб лежал на кухонной столешнице подальше от солнца и остался на удивление мягким даже после многократного разворачивания. Единственный минус – ткань приходилось плотно прижимать к буханке, слегка приминая мякиш.

А бесспорным победителем с максимальной оценкой 10 из 10 стал самый простой способ – хранение хлеба в его родном герметичном полиэтиленовом пакете в темном закрытом кухонном шкафу. Главное правило этого метода – каждый раз выпускать из пакета лишний воздух, плотно закручивать край и фиксировать его клипсой, а сам темный шкаф защищает продукт от света и перепадов температуры.