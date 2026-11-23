Одні переконані, що випічка має "дихати" у паперовому пакеті чи хлібниці, інші ховають буханець у холодильник або морозилку. Щоб поставити крапку в цьому питанні, кулінарні редактори видання Kitchn провели 2-тижневий експеримент: взяли 7 однакових буханців білого хліба, регулярно діставали з кожної упаковки по 1 – 2 скибочки, імітуючи звичайне домашнє використання, та оцінили свіжість м'якуша через 14 днів.

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Які методи провалилися та отримали найнижчі оцінки

Абсолютним аутсайдером тесту виявився звичайний коричневий паперовий пакет. Попри екологічність, папір зовсім не утримує вологу, тому хліб почав черствіти вже на 3 – 4 день, а через 2 тижні перетворився на камінь. Трохи краще спрацював комбінований паперовий пакет із прозорим пластиковим віконцем, але він підходить лише для випічки, яку планують з'їсти за 1 – 2 дні.

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Середні позиції посіли морозильна камера та класична пластикова хлібниця. Заморожування надійно зупиняє черствіння, проте розморожений хліб втрачає первинну текстуру й потребує обов'язкового підсмажування в тостері, а у просторій хлібниці через надлишок повітря скибочки помітно підсохли.

Хліб може залишатися свіжим декілька днів / Фото Pixabay

Два беззаперечні переможці експерименту

"Срібло" тесту отримала багаторазова воскова обгортка з бджолиного воску: щільно загорнутий у неї хліб лежав на кухонній стільниці подалі від сонця й залишився напрочуд м'яким навіть після багаторазового розгортання. Єдиний мінус – тканину доводилося щільно притискати до буханця, трохи приминаючи м'якуш.

А беззаперечним переможцем із максимальною оцінкою 10 із 10 став найпростіший спосіб – зберігання хліба у його рідному герметичному поліетиленовому пакеті в темній закритій кухонній шафі. Головне правило цього методу – щоразу випускати з пакета зайве повітря, щільно закручувати край і фіксувати його кліпсою, а сама темна шафа захищає продукт від світла й перепадів температури.