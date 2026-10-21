Чаще всего мясо портит не сковорода, а слишком грубая подготовка: тонкие края пересыхают быстрее, чем прожаренная середина. 24 Канал рассказывает об основных правилах, чтобы ваши отбивные получились как из дорогого ресторана.

Какой должна быть толщина мяса?

Свинину для отбивных рекомендуют нарезать ломтиками толщиной примерно 1,5 сантиметра. После отбивания толщина должна уменьшиться до 5 – 7 миллиметров – так мясо сохранит сочность и быстрее поджарится до золотистой корочки.

Если кусок сделать слишком тонким, он быстро потеряет влагу. А когда отбивные неравномерные, более тонкие края пересохнут еще до того, как приготовится середина.

Мясо требует правильной подготовки / Фото Pexels

Как отбивать свинину без дыр?

Чтобы мясо не рвалось, положите его между двумя слоями пищевой пленки или в разрезанный пакет. Так оно не будет прилипать к молотку и не будет расползаться под ударами.

Используйте плоскую сторону молотка, а не ту, что с острыми выступами. Начинайте с середины куска и двигайтесь к краям легкими, короткими ударами.

Что делать, если молотка нет?

Если специального молотка под рукой нет, подойдет небольшая кастрюля с толстым дном. Главное – не бить слишком сильно, чтобы не испортить структуру мяса.

В результате вы получите отбивные, которые равномерно прожариваются и остаются сочными внутри. Такая техника помогает не потерять вкус еще на этапе подготовки.