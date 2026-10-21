Найчастіше м’ясо псує не сковорода, а надто груба підготовка: тонкі краї пересихають швидше, ніж готова середина. 24 Канал розповідає головні правила, щоб ваші відбивні були неначе з дорогого ресторану.

Якою має бути товщина м’яса?

Свинину для відбивних радять нарізати скибочками завтовшки приблизно 1,5 сантиметра. Після відбивання товщина має зменшитися до 5 – 7 міліметрів – так м’ясо збереже соковитість і швидше підсмажиться до золотистої скоринки.

Якщо шматок зробити занадто тонким, він швидко втратить вологу. А коли відбивні нерівномірні, тонші краї пересохнуть ще до того, як приготується середина.

Мʼясо потребує правильної підготовки / Фото Pexels

Як відбивати свинину без дірок?

Щоб м’ясо не рвалося, покладіть його між двома шарами харчової плівки або в розрізаний пакет. Так воно не прилипатиме до молотка і не розповзатиметься під ударами.

Використовуйте плоский бік молотка, а не той, що з гострими виступами. Починайте із середини шматка й рухайтеся до країв легкими, короткими ударами.

Що робити, якщо молотка немає?

Якщо спеціального молотка під рукою немає, підійде невелика каструля з товстим дном. Головне – не бити надто сильно, щоб не зіпсувати структуру м’яса.

У результаті ви отримаєте відбивні, які рівномірно просмажуються і залишаються соковитими всередині. Саме така техніка допомагає не втратити смак ще на етапі підготовки.