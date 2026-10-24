Как сушить грибы на зиму, чтобы они не испортились: советы специалистов

Хранить сушеные грибы в течение длительного времени несложно, если не дать им впитать лишнюю влагу. Все зависит от двух факторов: как именно вы их высушили и в каких условиях храните после этого.

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Какие грибы брать для сушки?

Для заготовки лучше выбирать свежие, крепкие грибы без гнили, плесени и заметных повреждений. Лучше всего после сушки раскрываются белые грибы – их аромат становится особенно выразительным.

Также для сушки подходят подберезовики, подосичники, опята, польские грибы, лисички, маслятки, шампиньоны и другие съедобные виды.

Незаменимое дополнение к вашим блюдам / Фото Pexels

Как подготовить грибы к сушке?

После сбора грибы лучше сразу перебрать. Землю, хвою и листья удаляют сухой щеткой, салфеткой или слегка влажной тканью.

Замачивать грибы перед сушкой не стоит. Они быстро впитывают воду, поэтому процесс затягивается, а риск порчи возрастает. Большие экземпляры нарежьте одинаковыми ломтиками, чтобы они высыхали равномерно.

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Как сушить грибы дома?

Самым удобным способом специалисты называют электросушилку: она обеспечивает равномерное тепло и циркуляцию воздуха. В зависимости от вида грибов и толщины кусочков сушка может длиться от нескольких часов до одного-двух суток.

В ходе процесса поддоны следует периодически переставлять местами и проверять мелкие кусочки – они готовятся раньше больших.

В духовке грибы сначала можно подсушить при температуре от +40 до + градусов, а затем повысить ее до +60 градусов. Кусочки раскладывают в один слой, а дверцу оставляют слегка приоткрытой, чтобы влага выходила наружу.

Сушка на нитке или под открытым небом тоже возможна, но она длится дольше. Здесь особенно опасны роса и дождь: даже частично высушенные грибы после повторного намокания быстро портятся.

Какими должны быть правильно высушенные грибы?

Чтобы грибы хорошо хранились, их нужно довести почти до состояния чипсов. Правильно высушенные кусочки сухие на ощупь и при сильном сгибании ломаются.

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Если грибы мягкие и заметно гнутся, внутри еще остается влага. Именно она впоследствии провоцирует появление плесени и вредителей.

Как хранить сушеные грибы?

Готовый продукт сначала нужно полностью остудить, а уже потом переложить в тару. Лучше всего подходят герметичные стеклянные банки, плотные непрозрачные пакеты или вакуумная упаковка.

Хранить грибы следует в сухом, темном и, желательно, прохладном месте. Погреб подходит не всегда, так как там часто бывает слишком влажно. Также не стоит ставить грибы рядом со специями или другими продуктами с сильным запахом – сушеный продукт легко впитывает посторонние ароматы.

Тканевые мешочки удобны лишь на короткое время: они не защищают от влажности воздуха и насекомых.

При правильных условиях хорошо высушенные грибы в герметичной или вакуумной упаковке могут храниться два-три года. Но перед использованием запас обязательно нужно проверить: плесневый или гнилостный запах, видимый налет, следы намокания или другие признаки порчи означают, что продукт лучше выбросить.

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Что нужно знать перед приготовлением?

Перед использованием сушеные грибы обычно замачивают в воде примерно на 1–2 часа. За это время они впитывают влагу и становятся мягкими. Воду, в которой замачивались белые грибы, можно использовать для супа или соуса, если она чистая, а качество заготовки не вызывает сомнений.