Як сушити гриби на зиму, щоб не зіпсувалися: поради фахівців

Зберегти сушені гриби надовго нескладно, якщо не дати їм набрати зайвої вологи. Усе вирішують два моменти: як саме ви їх висушили та в яких умовах тримаєте після цього.

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Які гриби брати для сушіння?

Для заготівлі краще обирати свіжі, міцні гриби без гнилі, плісняви та помітних пошкоджень. Найкраще після сушіння розкриваються білі гриби – їхній аромат стає особливо виразним.

Також для сушіння підходять підберезники, підосичники, опеньки, польські гриби, лисички, маслюки, печериці та інші їстівні види.

Незамінний додаток до ваших страв / Фото Pexels

Як підготувати гриби до сушіння?

Після збору гриби краще одразу перебрати. Землю, хвою та листя знімають сухою щіткою, серветкою або злегка вологою тканиною.

Замочувати гриби перед сушінням не варто. Вони швидко вбирають воду, через що процес затягується, а ризик псування зростає. Великі екземпляри наріжте однаковими скибочками, щоб вони висихали рівномірно.

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Як сушити гриби вдома?

Найзручнішим способом фахівці називають електросушарку: вона дає рівномірне тепло та циркуляцію повітря. Залежно від виду грибів і товщини шматочків сушіння може тривати від кількох годин до однієї чи двох діб.

Під час процесу лотки варто періодично міняти місцями та перевіряти дрібні шматочки – вони готові раніше за великі.

У духовці гриби спершу можна підв'ялити за температури від +40 до + градусів, а потім підвищити її до +60 градусів. Шматочки розкладають в один шар, а дверцята залишають трохи прочиненими, щоб волога виходила назовні.

Сушіння на нитці або просто неба теж можливе, але воно триває довше. Тут особливо небезпечні роса та дощ: навіть частково висушені гриби після повторного намокання швидко псуються.

Якими мають бути правильно висушені гриби?

Щоб гриби добре зберігалися, їх потрібно довести майже до стану чипсів. Правильно висушені шматочки сухі на дотик і при сильному згинанні ламаються.

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Якщо гриби м'які та помітно гнуться, всередині ще лишається волога. Саме вона згодом провокує появу плісняви та шкідників.

Як зберігати сушені гриби?

Готовий продукт спершу потрібно повністю охолодити, а вже потім перекладати в тару. Найкраще підходять герметичні скляні банки, щільні непрозорі пакети або вакуумне пакування.

Зберігати гриби слід у сухому, темному та бажано прохолодному місці. Погріб підходить не завжди, бо там часто буває надто волого. Також не варто ставити гриби біля спецій чи інших продуктів із сильним запахом – сушений продукт легко вбирає сторонні аромати.

Тканинні мішечки зручні лише на короткий час: вони не захищають від вологості повітря та комах.

За правильних умов добре висушені гриби у герметичній або вакуумній упаковці можуть зберігатися два-три роки. Але перед використанням запас обов'язково треба перевірити: пліснявий або гнилуватий запах, видимий наліт, сліди намокання чи інше псування означають, що продукт краще викинути.

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Що треба знати перед приготуванням?

Перед використанням сушені гриби зазвичай замочують у воді приблизно на 1 – 2 години. За цей час вони вбирають вологу та стають м'якими. Воду після білих грибів можна використати для супу чи соусу, якщо вона чиста, а якість заготівлі не викликає сумнівів.