Салат из крабовых палочек за 10 минут: супербыстрое блюдо, которое всегда выручит

Крабовые палочки – один из самых популярных ингредиентов к салату. Они доступны по цене и сочетаются со многими другими продуктами.

Перед покупкой важно лишь обратить внимание на цвет, поскольку слишком яркий оттенок может сигнализировать об избытке красителей, пишет 24 Канал со ссылкой на Oboz.ua.

Как приготовить салат из крабовых палочек?

Для тех, кто любит салаты на основе крабовых палочек, рекомендуем добавить сытный ингредиент – вермишель быстрого приготовления. Готовится он буквально несколько минут и хорошо подойдет для легкого ужина.

Ингредиенты:

2 пачки мивины;

1 банка консервированной кукурузы;

2 огурца среднего размера;

200 граммов крабовых палочек;

1 – 2 столовые ложки майонеза;

Зеленый лук;

Соль, перец и специи,



Очень вкусный рецепт салата из крабовых палочек / Фото Freepik

Способ приготовления:

Крабовые палочки и огурцы нарежьте кубиками, а зеленый лук мелко порежьте. Добавьте к ним поломанную вермишель, кукурузу, специи и майонез. Все тщательно перемешайте – и салат готов. Такой салат получится очень питательным и вкусным.

Какой еще салат можно сделать?

Для другого салата понадобятся крабовые палочки как основной ингредиент, пишет "Хозяйка". Далее кулинары советуют добавить еще несколько продуктов:

– 4 вареных яйца;

– 200 граммов крабовых палочек;

– 1 болгарский перец;

– 2 помидора;

– 120 граммов твердого сыра;

– 1 банка консервированной кукурузы;

– майонез.

Все надо нарезать кубиками, только яйца – соломкой и натереть сыр. Приправить солью, перцем и майонезом – и можно подавать к столу.

Какие еще есть простые рецепты?