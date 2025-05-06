Такое себе позволит не каждый: какая самая дорогая рыба в мире и в какой стране она популярна

Красная рыба не для каждого является обыденным продуктом, некоторые ее виды имеют едва ли не космическую стоимость. Килограмм такой рыбы может стоить более тысячи долларов.

Все любят полакомиться красной рыбой, но есть деликатес, который вряд ли придется попробовать каждому. Что это за рыба – рассказывает 24 Канал.

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Какая самая дорогая рыба в мире

Голубой тунец сейчас является самой дорогой рыбой в мире. Цена за килограмм его мяса достигает около 1300 долларов. Хотя был случай, когда за рыбу весом 222 килограмма заплатили 1,75 миллиона долларов.

Самая дорогая рыба в мире / Фото из открытых источников

Эта рыба является популярной в Японии. Там ее используют в приготовлении суши и сашими. Гостей страны часто приглашают попробовать этот продукт, однако это удовольствие не для каждого кошелька.

Особенно ценится тунец Bluefin – самый большой из семейства, и одновременно наиболее редкий. Из-за высокого содержания белков и железа, а также красного цвета его называют морской говядиной. Эту рыбу обычно продают на аукционе, из-за чего ее цена еще больше возрастает.

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