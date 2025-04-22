Ее используют очень осмотрительно: какая специя самая дорогая в мире и для чего ее применяют
- Шафран является самой дорогой специей в мире, его цена достигает 5 тысяч долларов за 450 граммов из-за сложности сбора, что требует более 170 тысяч цветков для этого объема.
- Он используется в блюдах арабской, испанской и европейской кухонь, его добавляют в супы, соусы, выпечку и десерты, но из-за высокой цены шафран не является частью повседневного меню.
Специи – это обязательный компонент в приготовлении блюд. Однако далеко не все каждый из нас может себе позволить.
Шафран считают самой дорогой специей в мире, ведь его цена составляет 5 тысяч долларов за 450 граммов. Почему он такой дорогой и в каких рецептах его применяют – рассказывает 24 Канал.
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Шафран собирают вручную из цветов крокуса. Они расцветают всего на несколько недель осенью, а для одного фунта (450 граммов) шафрана нужны нити более 170 тысяч цветков. Теперь становится понятно, почему стоимость специи такая высокая.
Шафран – дорогая и редкая специя / Фото Freepik
Его используют для блюд арабской, испанской и, частично, европейской кухонь. 3 – 5 нитей пряности добавляют в супы, соусы, выпечку и десерты.
Впрочем, из-за слишком высокой цены шафран не входит в повседневное меню. Но некоторые утверждают, что только с шафраном можно почувствовать вкус настоящего восточного плова.
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