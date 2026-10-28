Густое и без комочков: как приготовить идеальное домашнее какао с маршмеллоу и сливками

Секрет шелковистой и однородной текстуры без сухого осадка заключается в предварительном растирании какао-порошка с сахаром в небольшом количестве кипятка. Только после того, как шоколадная основа станет гладкой, в нее добавляют горячее молоко: так напиток получается насыщенным, бархатистым и без единого комочка, рассказывает YouTube-канал Татьяны Чижович.

Реклама Adv

Как приготовить какао с маршмеллоу?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 150 миллилитров молока жирностью от 2,5%;

– 100 миллилитров воды (крутого кипятка);

– 1 чайная ложка качественного темного какао-порошка;

– 1–2 чайные ложки сахара;

подача и украшение:

– 30 граммов взбитых сливок;

– 15–20 граммов мини-маршмеллоу;

– 1 чайная ложка шоколадного или карамельного топпинга.

Как приготовить идеальное какао с маршмеллоу: смотрите видео

Приготовление:

В сотейник или небольшую кастрюлю насыпьте 1 чайную ложку какао-порошка и 1 – 2 чайные ложки сахара. Сухой ложкой тщательно перемешайте крупинки между собой, чтобы какао равномерно распределилось в кристаллах сахара. Влейте в сухую смесь 100 миллилитров кипятка, непрерывно взбивая массу маленьким венчиком или вилкой в течение 30 – 40 секунд. Благодаря горячей воде какао мгновенно заварится, полностью растворится и превратится в густой шоколадный сироп без комочков. В отдельной емкости прогрейте 150 миллилитров молока примерно до 75 – 80 градусов, не доводя его до активного кипения и образования пены. Тонкой струйкой перелейте горячее молоко в сотейник с шоколадной смесью, постоянно помешивая венчиком. Поставьте емкость на слабый огонь и прогрейте напиток еще 1 – 2 минуты до появления первого пара, чтобы вкусы соединились воедино. Перелейте горячее какао в высокую толстостенную чашку, оставляя до края примерно 2 – 3 сантиметра свободного пространства для пышного украшения. Сверху выложите щедрую шапку из взбитых сливок. Сверху на сливки насыпьте горсть мини-маршмеллоу: от тепла напитка они начнут слегка подтаивать снизу, образуя нежное суфле. Полейте десерт сверху шоколадным или карамельным топпингом и подавайте к столу немедленно, пока сливки держат форму.

Реклама

Чем заменить маршмеллоу

Если под рукой нет классического маршмеллоу, сладкую пену на поверхности какао легко создать с помощью других продуктов. Прекрасной альтернативой станет обычный ванильный зефир: его достаточно нарезать мелкими кубиками размером около 1 сантиметра и выложить в горячий напиток, где он начнет медленно таять и образует нежный густой слой.

Также вместо конфет можно взбить 50 миллилитров жирного молока в ручном капучинаторе или френч-прессе до плотной теплой пенки и присыпать ее 1 щепоткой тертого темного шоколада или корицы. Если же хочется тягучей текстуры, на дно чашки перед наливанием какао можно положить 2 – 3 кусочка молочного шоколада или 1 столовую ложку карамели, которые добавят кремовую густоту и карамельное послевкусие.