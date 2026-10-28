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Густое и без комочков: как приготовить идеальное домашнее какао с маршмеллоу и сливками

Лилия Имбировская-Сиваковская
Как приготовить какао с маршмеллоу

Как приготовить какао с маршмеллоу / Коллаж 24 Канала

Горячее какао с шапочкой из нежных взбитых сливок и миниатюрных маршмеллоу – это классический напиток для холодных вечеров, который мгновенно создает праздничное настроение. Нужно совсем немного усилий, чтобы создать себе атмосферу любимого фильма.

Секрет шелковистой и однородной текстуры без сухого осадка заключается в предварительном растирании какао-порошка с сахаром в небольшом количестве кипятка. Только после того, как шоколадная основа станет гладкой, в нее добавляют горячее молоко: так напиток получается насыщенным, бархатистым и без единого комочка, рассказывает YouTube-канал Татьяны Чижович.

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Как приготовить какао с маршмеллоу?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты:
– 150 миллилитров молока жирностью от 2,5%;
– 100 миллилитров воды (крутого кипятка);
– 1 чайная ложка качественного темного какао-порошка;
– 1–2 чайные ложки сахара;
подача и украшение:
– 30 граммов взбитых сливок;
– 15–20 граммов мини-маршмеллоу;
– 1 чайная ложка шоколадного или карамельного топпинга.

Как приготовить идеальное какао с маршмеллоу: смотрите видео

Приготовление:

  1. В сотейник или небольшую кастрюлю насыпьте 1 чайную ложку какао-порошка и 1 – 2 чайные ложки сахара.
  2. Сухой ложкой тщательно перемешайте крупинки между собой, чтобы какао равномерно распределилось в кристаллах сахара.
  3. Влейте в сухую смесь 100 миллилитров кипятка, непрерывно взбивая массу маленьким венчиком или вилкой в течение 30 – 40 секунд.
  4. Благодаря горячей воде какао мгновенно заварится, полностью растворится и превратится в густой шоколадный сироп без комочков.
  5. В отдельной емкости прогрейте 150 миллилитров молока примерно до 75 – 80 градусов, не доводя его до активного кипения и образования пены.
  6. Тонкой струйкой перелейте горячее молоко в сотейник с шоколадной смесью, постоянно помешивая венчиком.
  7. Поставьте емкость на слабый огонь и прогрейте напиток еще 1 – 2 минуты до появления первого пара, чтобы вкусы соединились воедино.
  8. Перелейте горячее какао в высокую толстостенную чашку, оставляя до края примерно 2 – 3 сантиметра свободного пространства для пышного украшения.
  9. Сверху выложите щедрую шапку из взбитых сливок.
  10. Сверху на сливки насыпьте горсть мини-маршмеллоу: от тепла напитка они начнут слегка подтаивать снизу, образуя нежное суфле.
  11. Полейте десерт сверху шоколадным или карамельным топпингом и подавайте к столу немедленно, пока сливки держат форму.
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Чем заменить маршмеллоу

Если под рукой нет классического маршмеллоу, сладкую пену на поверхности какао легко создать с помощью других продуктов. Прекрасной альтернативой станет обычный ванильный зефир: его достаточно нарезать мелкими кубиками размером около 1 сантиметра и выложить в горячий напиток, где он начнет медленно таять и образует нежный густой слой.

Также вместо конфет можно взбить 50 миллилитров жирного молока в ручном капучинаторе или френч-прессе до плотной теплой пенки и присыпать ее 1 щепоткой тертого темного шоколада или корицы. Если же хочется тягучей текстуры, на дно чашки перед наливанием какао можно положить 2 – 3 кусочка молочного шоколада или 1 столовую ложку карамели, которые добавят кремовую густоту и карамельное послевкусие.

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