Густе та без грудочок: як зварити ідеальне домашнє какао з маршмелоу та вершками

Секрет шовковистої та однорідної текстури без сухого осаду полягає в попередньому розтиранні порошку какао з цукром у невеликій кількості крутого окропу. Лише після того, як шоколадна основа стане гладкою, в неї вводять гаряче молоко: так напій виходить насиченим, оксамитовим і без жодної грудочки, розповідає ютуб-канал Тетяни Чижович.

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Як зварити какао з маршмелоу?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 150 мілілітрів молока жирністю від 2,5%;

– 100 мілілітрів води (крутого окропу);

– 1 чайна ложка якісного темного какао-порошку;

– 1 – 2 чайні ложки цукру;

подача та декор:

– 30 грамів збитих вершків;

– 15 – 20 грамів мінімаршмелоу;

– 1 чайна ложка шоколадного або карамельного топінгу.

Як зварити ідеальне какао з маршмелоу: дивіться відео

Приготування:

У сотейник або невеликий кухлик всипте 1 чайну ложку какао-порошку та 1 – 2 чайні ложки цукру. Сухою ложкою ретельно перетріть крупинки між собою, щоб какао рівномірно розподілилося в кристалах цукру. Влийте до сухої суміші 100 мілілітрів крутого окропу, безперервно збиваючи масу маленьким вінчиком або виделкою протягом 30 – 40 секунд. Завдяки гарячій воді какао миттєво завариться, повністю розчиниться та перетвориться на густий шоколадний сироп без грудок. В окремій ємності прогрійте 150 мілілітрів молока приблизно до 75 – 80 градусів, не доводячи його до активного кипіння й утворення пінки. Тонкою цівкою перелийте гаряче молоко в сотейник із шоколадною сумішшю, постійно помішуючи вінчиком. Поставте ємність на слабкий вогонь і прогрійте напій разом ще 1 – 2 хвилини до появи першої пари, щоб смаки з'єдналися в єдине ціле. Перелийте гаряче какао у високе товстостінне горнятко, залишаючи до краю приблизно 2 – 3 сантиметри вільного простору для пишного декору. Зверху викладіть щедру шапку зі збитих вершків. Поверх вершків насипте жменю мінімаршмелоу: від тепла напою вони почнуть злегка підтавати знизу, утворюючи ніжне суфле. Полийте десерт зверху шоколадним або карамельним топінгом і подавайте до столу негайно, поки вершки тримають форму.

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Чим замінити маршмелоу

Якщо під рукою немає класичного маршмелоу, солодку піну на поверхні какао легко створити за допомогою інших продуктів. Чудовою альтернативою стане звичайний ванільний зефір: його достатньо нарізати дрібними кубиками розміром близько 1 сантиметра та викласти у гарячий напій, де він почне повільно танути й утворить густий ніжний шар.

Також замість цукерок можна збити 50 мілілітрів жирного молока в ручному капучинаторі або френч-пресі до щільної теплої пінки та присипати її 1 дрібкою тертого темного шоколаду чи кориці. Якщо ж хочеться тягучої текстури, на дно чашки перед наливанням какао можна покласти 2 – 3 шматочки молочного шоколаду або 1 столову ложку карамелі, які додадуть кремової густини та карамельного посмаку.