6 апреля, 18:08
Что приготовить на Пасху: рецепты блюд из мяса, холодца и праздничной выпечки

Лилия Имбировская-Сиваковская
  Статья содержит рецепты приготовления холодца, фаршированной буженины и пляцка "Тирамису".
  Для каждого блюда предоставлен перечень ингредиентов и время приготовления.

На Пасху стол почти всегда собирается по своему особому принципу – сначала появляются мясные блюда, рядом ставят холодец, свеклу с хреном и пасху. Чуть дальше уже ждут пляцки, которые разрезают не сразу, а когда все немного утолят первый праздничный аппетит.

Именно это сочетание много лет и создает то знакомое пасхальное настроение, которое трудно спутать с любым другим праздником. В каждой семье акценты разные, но эти блюда должны быть точно.

Как сварить идеальный холодец?

  • Время: 6 часов
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 1 домашний петушок; 
– 2 утиные ножки; 
– 500 граммов куриных лапок; 
– 1 луковица; 
– 1 морковка; 
– 1 пучок трав;
– лавровый лист; 
– черный перец горошком; 
– чеснок; 
– 3–4 литра воды; 
– соль по вкусу; 
– белый хрен или горчица по вкусу.

Приготовление:

  1. В кастрюлю выложите домашнего петушка, куриные лапки и утиные ножки.
  2. Добавьте целую луковицу, морковку, пучок трав, лавровый лист и черный перец горошком. Все залейте фильтрованной водой и посолите по вкусу.
  3. Во время варки обязательно снимайте пену, чтобы бульон оставался прозрачным.
  4. Примерно через 3 – 4 часа достаньте из кастрюли сваренное мясо и разберите его на волокна, тщательно отделяя от костей, кожи и хрящей.
  5. Затем аккуратно разложите мясо в глубокие тарелки или формы, а по желанию украсьте веточкой розмарина. После этого вернитесь к бульону: щедро добавьте тертый чеснок, оставьте настояться примерно на 5 минут, а тогда процедите через сито или полотенце, чтобы убрать все лишнее.
  6. Подготовленное мясо залейте горячим бульоном и поставьте в холодильник стабилизироваться примерно на 3 часа.
  7. Подавайте холодец с белым хреном или горчицей.

Как испечь фаршированную буженину?

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 2,5 килограмма свиного ошейка; 
– 300 граммов свежего лука; 
– 2 острых перца; 
– 5 зубчиков чеснока; 
– 2 пачки приправы "К мясу"; 
– 100 граммов воды; 
– кулинарная нить; 
– рукав для запекания.

Приготовление:

  1. Свиной ошеек зачистите, то есть подровняйте так, чтобы кусок был равномерным и аккуратным.
  2. В результате должно получиться примерно 1,7 килограмма ровного куска и около 800 граммов обрезков.
  3. Большим ножом распластайте основной кусок мяса: сделайте надрез толщиной примерно 1,5 сантиметра и разверните его в один однородный пласт.
  4. После этого при необходимости слегка и осторожно подбейте мясо кухонным молотком, чтобы выровнять. На подготовленный пласт высыпьте 1 пачку приправы "К мясу" и сверните его рулетом, чтобы оно немного промариновалось.
  5. Тем временем лук слегка поджарьте до прозрачности.
  6. Обрезки мяса пропустите через мясорубку, добавьте к ним поджаренный лук, свежий чеснок и острый перец без семян.
  7. Влейте примерно 100 граммов воды, всыпьте еще 1 пачку приправы "К мясу" и хорошо все перемешайте. Затем разверните пласт мяса, равномерно распределите по нему подготовленный фарш, сверните все в рулет, плотно перевяжите кулинарной нитью и положите в рукав для запекания.
  8. Готовьте рулет в духовке 2,5 часа: первые 30 минут выпекайте при температуре 175 градусов, затем уменьшите температуру до 140 градусов и готовьте еще 2 часа.
  9. После этого разрежьте рукав, повысьте температуру до 200 градусов, смажьте рулет жиром, который выделился во время запекания, и подрумяньте еще примерно 15 минут.
  10. Готовый рулет оставьте застывать прямо в рукаве – тогда и в холодном виде он будет сочным и вкусным.
  11. При необходимости можете взять отдельно 1,7 килограмма ошейка и 800 граммов другой части, например лопатки. Если кусок будет меньше, приготовится он быстрее.

Как приготовить пирог "Тирамису"?

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Ингредиенты
– 10 яиц; 
– 300 граммов сахара; 
– 350 граммов муки; 
– 18 граммов разрыхлителя; 
– 100 миллилитров растительного масла; 
– 500 миллилитров сливок жирностью 33%; 
– 250 граммов маскарпоне; 
– 80 граммов сахарной пудры; 
– охлажденный кофе; 
– какао.

@diali_cooking Пляцок Тірамісу ️ для справжніх любителів та поціновувачів кави,та всього повʼязаного із кавою Просочувалася коржі розчинною кавою від @ікра _ ароматна,і величезний вибір смаків. ️Прохання,якщо зберігаєте,не забудьте натиснути ️та коментар вітається,адже я старалась ? Для коржів нам потрібно: •яйця 10 шт. •цукор 300 г. •борошно 350 г. •розпушувач 18 г. •олія 100 мл. Білки з цукром збиваємо до стійких піків,додаємо потім по одному жовтку та збиваємо вже на низьких обертах. Просіюємо борошно з розпушувачем та акуратно перемішуємо лопаткою знизу вверх. Вливаємо в кінці олію,ще раз перемішуємо та ділимо на 4 частини рівних. Випікаємо коржі при температурі 180 градусів 10-15 хв. Крем: •вершки 33% 500 мл. •маскарпоне 250 г. •цукрова пудра 80 г. Збиваємо холодні вершки із цукровою пудрою та маскарпоне. Кожен корж просочуємо кавою охолодженою,викладаємо крем і останній корж посипаємо какао. Готово️ #пляцок #випічка #торт #кава #тірамісу ♬ оригінальний звук - Рецепти від Діалі

Приготовление: 

  1. Белки взбейте с сахаром до устойчивых пиков, после этого по одному добавляйте желтки и продолжайте взбивать уже на низких оборотах.
  2. Муку просейте вместе с разрыхлителем и осторожно вмешайте лопаткой движениями снизу вверх. В конце влейте масло, еще раз аккуратно перемешайте массу и поделите ее на 4 равные части.
  3. Коржи выпекайте при температуре 180 градусов 10 – 15 минут. Для крема взбейте холодные сливки с сахарной пудрой и маскарпоне.
  4. Каждый корж пропитайте охлажденным кофе, затем выложите крем, а последний корж сверху посыпьте какао.

