Что приготовить на Пасху: рецепты блюд из мяса, холодца и праздничной выпечки

На Пасху стол почти всегда собирается по своему особому принципу – сначала появляются мясные блюда, рядом ставят холодец, свеклу с хреном и пасху. Чуть дальше уже ждут пляцки, которые разрезают не сразу, а когда все немного утолят первый праздничный аппетит.

Именно это сочетание много лет и создает то знакомое пасхальное настроение, которое трудно спутать с любым другим праздником. В каждой семье акценты разные, но эти блюда должны быть точно.

Как сварить идеальный холодец?

Время : 6 часов

: 6 часов Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 домашний петушок;

– 2 утиные ножки;

– 500 граммов куриных лапок;

– 1 луковица;

– 1 морковка;

– 1 пучок трав;

– лавровый лист;

– черный перец горошком;

– чеснок;

– 3–4 литра воды;

– соль по вкусу;

– белый хрен или горчица по вкусу.

Холодец, который сделает стол идеальным: видео

Приготовление:

В кастрюлю выложите домашнего петушка, куриные лапки и утиные ножки. Добавьте целую луковицу, морковку, пучок трав, лавровый лист и черный перец горошком. Все залейте фильтрованной водой и посолите по вкусу. Во время варки обязательно снимайте пену, чтобы бульон оставался прозрачным. Примерно через 3 – 4 часа достаньте из кастрюли сваренное мясо и разберите его на волокна, тщательно отделяя от костей, кожи и хрящей. Затем аккуратно разложите мясо в глубокие тарелки или формы, а по желанию украсьте веточкой розмарина. После этого вернитесь к бульону: щедро добавьте тертый чеснок, оставьте настояться примерно на 5 минут, а тогда процедите через сито или полотенце, чтобы убрать все лишнее. Подготовленное мясо залейте горячим бульоном и поставьте в холодильник стабилизироваться примерно на 3 часа. Подавайте холодец с белым хреном или горчицей.

Как испечь фаршированную буженину?

Время: 1,5 часа

1,5 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 2,5 килограмма свиного ошейка;

– 300 граммов свежего лука;

– 2 острых перца;

– 5 зубчиков чеснока;

– 2 пачки приправы "К мясу";

– 100 граммов воды;

– кулинарная нить;

– рукав для запекания.

Это мясо должно быть на вашем столе: видео

Приготовление:

Свиной ошеек зачистите, то есть подровняйте так, чтобы кусок был равномерным и аккуратным. В результате должно получиться примерно 1,7 килограмма ровного куска и около 800 граммов обрезков. Большим ножом распластайте основной кусок мяса: сделайте надрез толщиной примерно 1,5 сантиметра и разверните его в один однородный пласт. После этого при необходимости слегка и осторожно подбейте мясо кухонным молотком, чтобы выровнять. На подготовленный пласт высыпьте 1 пачку приправы "К мясу" и сверните его рулетом, чтобы оно немного промариновалось. Тем временем лук слегка поджарьте до прозрачности. Обрезки мяса пропустите через мясорубку, добавьте к ним поджаренный лук, свежий чеснок и острый перец без семян. Влейте примерно 100 граммов воды, всыпьте еще 1 пачку приправы "К мясу" и хорошо все перемешайте. Затем разверните пласт мяса, равномерно распределите по нему подготовленный фарш, сверните все в рулет, плотно перевяжите кулинарной нитью и положите в рукав для запекания. Готовьте рулет в духовке 2,5 часа: первые 30 минут выпекайте при температуре 175 градусов, затем уменьшите температуру до 140 градусов и готовьте еще 2 часа. После этого разрежьте рукав, повысьте температуру до 200 градусов, смажьте рулет жиром, который выделился во время запекания, и подрумяньте еще примерно 15 минут. Готовый рулет оставьте застывать прямо в рукаве – тогда и в холодном виде он будет сочным и вкусным. При необходимости можете взять отдельно 1,7 килограмма ошейка и 800 граммов другой части, например лопатки. Если кусок будет меньше, приготовится он быстрее.

Как приготовить пирог "Тирамису"?

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 10 яиц;

– 300 граммов сахара;

– 350 граммов муки;

– 18 граммов разрыхлителя;

– 100 миллилитров растительного масла;

– 500 миллилитров сливок жирностью 33%;

– 250 граммов маскарпоне;

– 80 граммов сахарной пудры;

– охлажденный кофе;

– какао.

Десерт, который гости не забудут: видео

Приготовление:

Белки взбейте с сахаром до устойчивых пиков, после этого по одному добавляйте желтки и продолжайте взбивать уже на низких оборотах. Муку просейте вместе с разрыхлителем и осторожно вмешайте лопаткой движениями снизу вверх. В конце влейте масло, еще раз аккуратно перемешайте массу и поделите ее на 4 равные части. Коржи выпекайте при температуре 180 градусов 10 – 15 минут. Для крема взбейте холодные сливки с сахарной пудрой и маскарпоне. Каждый корж пропитайте охлажденным кофе, затем выложите крем, а последний корж сверху посыпьте какао.

Какие рецепты стоит сохранить?