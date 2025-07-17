Поддерживаем чемпиона: любимые блюда Александра Усика – легко приготовить к бою

Уже вскоре украинский боксер Александр Усик поборется за право в третий раз стать абсолютным чемпионом мира. А поддерживать спортсмена лучше всего с его любимыми блюдами.

В субботу Александр Усик снова встретится с Даниэлем Дюбуа. Бой состоится на легендарном стадионе Уэмбли. Во время подготовки чемпион очень тщательно следит за рационом, однако это не мешает украинцам наблюдать за боем с его любимыми блюдами. Любимые блины и другие известные вкусности, которые покорили чемпиона, 24 Канал предлагает приготовить по рецептам портала Shuba.

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Как приготовить любимые блины Усика?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 стакана молока;

– 1 стакан воды;

– 2 яйца;

– 2 стакана муки;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– щепотка соли.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты для теста до однородности и оставьте массу "отдохнуть". Хорошо разогрейте сковородку для блинов. Слегка смажьте ее маслом с помощью кулинарной кисточки. Налейте на горячую сковородку немного теста и, поворачивая ее круговыми движениями, распределите массу тонким слоем. Чем тоньше вы разольете тесто, тем нежнее получатся блины. Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки. Подавайте блины с любой начинкой на ваш вкус.

Как приготовить макароны с сыром, которые бы понравились Усику?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 150 граммов макарон из твердых сортов пшеницы;

– 1 лук;

– 3 столовые ложки растительного масла;

– 100 граммов твердого сыра;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Варим макароны в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке. Обжариваем мелко нарезанный лук. Добавляем на сковороду макароны и натертый сыр, солим и перчим по вкусу. Сразу подаем к столу.

Как сделать салат, который можно даже перед боем?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 300 граммов морской капусты;

– 100 граммов моркови по-корейски;

– 1 луковица;

– 20 граммов кунжута;

– соль, сахар соевый соус и масло по вкусу.

Приготовление:

Маринованную морскую капусту отожмите от лишней жидкости и нарежьте полосками. Переложите в глубокую миску и добавьте к ней корейскую морковь. Репчатый лук почистите и нарежьте тонкими полукольцами. Облейте его кипятком, затем присыпьте щепоткой соли и сахара, сбрызните уксусом и слегка помните руками, чтобы стал мягче. Лук добавьте к остальным ингредиентам, заправьте салат соевым соусом и растительным маслом. Все хорошо перемешайте. Перед подачей посыпьте сверху обжаренным кунжутом.

Приятного аппетита!

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