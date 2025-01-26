Делайте так и бисквит не получится никогда: что хозяйке учесть при выпекании

Выпекание бисквита может показаться простым, но это лишь на первый взгляд. Такие распространенные проблемы, как то, что коржи не поднимаются, образуют трещины или остаются недопеченными в центре, часто разочаровывают хозяек.

Хотя такая ситуация является досадной, она не является безвыходной. Поэтому, что нужно учитывать при выпекании бисквита, рассказывает 24 Канал со ссылкой на WomanLife.

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Что нужно учитывать при выпекании бисквита

Количество яиц

Кондитеры определили, что принцип "чем больше, тем лучше" не срабатывает, когда речь идет о выпечке. Они обнаружили, что для достижения оптимальной консистенции теста на 100 граммов сахара и 100 граммов муки нужно всего 4 яйца.

Способ взбивания яиц

Взбивание желтков и белков отдельно для приготовления бисквита – ненужный шаг. Этот традиционный метод не только удлиняет время приготовления, но и увеличивает количество грязной посуды и усилий, которые нужно приложить. Кроме того, он может привести к резиновой текстуре торта.

Зато повара рекомендуют взбивать яйца вместе, причем мощный миксер требует лишь 7 минут, тогда как миксер с меньшей мощностью собьет их за 15 минут.

Температура выпекания

Оптимальная температура для выпекания бисквита составляет 185 градусов. При этой температуре выпекание бисквитов длится от 35 до 40 минут.

Пекарям рекомендуется инвестировать в специальный термометр, поскольку показатели температуры на стандартных бытовых духовках могут не дать точных результатов.

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