Не "Шуба" и не "Оливье": как приготовить салат "Граф" на Новый год 2026
- Салат "Граф" включает вареный картофель, свеклу, яйца, консервированный горошек, грецкие орехи, чернослив, куриное филе или грудку, соль, перец и майонез.
- Ингредиенты выкладываются слоями с использованием кулинарного кольца, каждый слой смазывают майонезом, а сверху посыпают орехами.
Привычные "Шуба" и "Оливье" держат позиции годами, но время от времени появляются новые фавориты. Салат "Граф" - новый любимец хозяек!
Знакомые ингредиенты в новом сочетании, подчеркнут атмосферу праздника сообщает 24 Канал со ссылкой на Тикток Mil_alexx_pp. Это вариант для тех, кто хочет освежить меню, не отказываясь от проверенных вкусов.
Как приготовить салат "Граф"?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 350 граммов вареного картофеля;
– 250 граммов вареной красной свеклы;
– 3 куриных яйца;
– 200 граммов консервированного зеленого горошка;
– 40 граммов грецких орехов;
– 40 граммов чернослива;
– 180 граммов отварного куриного филе или копченой куриной грудки;
– соль по вкусу;
– черный перец по вкусу;
– 100 граммов майонеза.
Как приготовить оригинальный салат на Новый год: смотрите видео
Приготовление:
- Сначала подготовьте все ингредиенты – отварите свеклу, картофель, куриное филе и яйца, полностью охладите их и очистите. Для формирования салата используйте кулинарное кольцо диаметром около 16 сантиметров.
- На дно натрите картофель на крупной терке, плотно утрамбуйте слой и смажьте небольшим количеством майонеза.
- Один из слоев слегка посолите и поперчите. Далее равномерно выложите измельченное куриное филе, после него добавьте слой зеленого горошка, а поверх распределите мелко нарезанный чернослив.
- Следующим слоем натрите вареные яйца, снова слегка смажьте соусом. Завершите салат слоем тертой свеклы, щедро смажьте майонезом и равномерно посыпьте измельченными орехами.
- Перед подачей дайте салату немного настояться, чтобы все слои хорошо соединились, после чего аккуратно снимите кольцо и подавайте к столу.
Как правильно варить куриное филе?
Не стоит варить куриное филе при высокой температуре, пишет BBC Good Food. Лучше очень осторожно тушить в воде до полной готовности.
Обязательно следует добавить черный перец горошком, душистый перец, соль и лавровый лист. Так получится бульон, который сохранит сочность мяса и добавит вкусовых акцентов.
