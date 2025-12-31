Знайомі інгредієнти у новому поєднанні, підкреслять атмосферу свята повідомляє 24 Канал з посиланням на Тікток Mil_alexx_pp. Це варіант для тих, хто хоче освіжити меню, не відмовляючись від перевірених смаків.

Цікаво Натираємо ковбасу – і гості перекрикують один одного від захвату: не рецепт, а золото до свята

Як приготувати салат "Граф"?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 350 грамів вареної картоплі;

– 250 грамів вареного червоного буряка;

– 3 курячі яйця;

– 200 грамів консервованого зеленого горошку;

– 40 грамів волоських горіхів;

– 40 грамів чорносливу;

– 180 грамів відвареного курячого філе або копченої курячої грудки;

– сіль до смаку;

– чорний перець до смаку;

– 100 грамів майонезу.

Як приготувати оригінальний салат на Новий рік: дивіться відео

Приготування:

Спершу підготуйте всі інгредієнти – відваріть буряк, картоплю, куряче філе та яйця, повністю охолодіть їх і очистіть. Для формування салату використайте кулінарне кільце діаметром близько 16 сантиметрів. На дно натріть картоплю на крупній тертці, щільно утрамбуйте шар і змастіть невеликою кількістю майонезу. Один із шарів злегка посоліть і поперчіть. Далі рівномірно викладіть подрібнене куряче філе, після нього додайте шар зеленого горошку, а поверх розподіліть дрібно нарізаний чорнослив. Наступним шаром натріть варені яйця, знову злегка змастіть соусом. Завершіть салат шаром тертого буряка, щедро змастіть майонезом і рівномірно посипте подрібненими горіхами. Перед подачею дайте салату трохи настоятися, щоб усі шари добре поєдналися, після чого акуратно зніміть кільце й подавайте до столу.

Як правильно варити куряче філе?

Не варто варити куряче філе при високій температурі, пише BBC Good Food. Краще дуже обережно тушкувати у воді до повної готовності.

Обов'язково слід додати чорний перець горошком, духмяний перець, сіль та лавровий лист. Так вийде бульйон, який збереже соковитість мʼяса та додасть смакових акцентів.

Які ще салати варто спробувати?