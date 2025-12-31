Знакомые ингредиенты в новом сочетании, подчеркнут атмосферу праздника сообщает 24 Канал со ссылкой на Тикток Mil_alexx_pp. Это вариант для тех, кто хочет освежить меню, не отказываясь от проверенных вкусов.

Как приготовить салат "Граф"?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 350 граммов вареного картофеля;

– 250 граммов вареной красной свеклы;

– 3 куриных яйца;

– 200 граммов консервированного зеленого горошка;

– 40 граммов грецких орехов;

– 40 граммов чернослива;

– 180 граммов отварного куриного филе или копченой куриной грудки;

– соль по вкусу;

– черный перец по вкусу;

– 100 граммов майонеза.

Приготовление:

Сначала подготовьте все ингредиенты – отварите свеклу, картофель, куриное филе и яйца, полностью охладите их и очистите. Для формирования салата используйте кулинарное кольцо диаметром около 16 сантиметров. На дно натрите картофель на крупной терке, плотно утрамбуйте слой и смажьте небольшим количеством майонеза. Один из слоев слегка посолите и поперчите. Далее равномерно выложите измельченное куриное филе, после него добавьте слой зеленого горошка, а поверх распределите мелко нарезанный чернослив. Следующим слоем натрите вареные яйца, снова слегка смажьте соусом. Завершите салат слоем тертой свеклы, щедро смажьте майонезом и равномерно посыпьте измельченными орехами. Перед подачей дайте салату немного настояться, чтобы все слои хорошо соединились, после чего аккуратно снимите кольцо и подавайте к столу.

Как правильно варить куриное филе?

Не стоит варить куриное филе при высокой температуре, пишет BBC Good Food. Лучше очень осторожно тушить в воде до полной готовности.

Обязательно следует добавить черный перец горошком, душистый перец, соль и лавровый лист. Так получится бульон, который сохранит сочность мяса и добавит вкусовых акцентов.

