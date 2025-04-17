Какую муку следует выбирать для паски: это объяснение пригодится всем

Чтобы пасхальная паска получилась легкой, пышной и вкусной, особое внимание стоит уделить выбору муки. Иначе результат может получиться не таким, как вы ожидали, а неприятных "сюрпризов" в такой праздник лучше избегать.

От выбора муки для паски зависит очень многое. Как правильно выбирать продукт и на какие характеристики ориентироваться – рассказывает 24 Канал.

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Какую муку выбирать для паски

Для сдобного теста лучше всего подойдет пшеничная мука высшего сорта, поскольку она имеет высокое содержание клейковины, что обеспечивает хорошую структуру и подъем теста во время расстойки и выпекания. Оптимальным считается мука с содержанием клейковины от 10 до 12%. Некоторые выбирают первый сорт из-за высокого содержания клейковины, но это уже на риск каждой хозяйки.

Качественная мука должна иметь приятный пшеничный аромат и слегка кремовый цвет. Избегайте использования старого или испорченного продукта – простроченная мука может негативно повлиять на консистенцию теста, сделать паску тяжелой или не дать ей подняться.

Качественная мука – залог идеального результата / Фото Freepik

Просеивание муки перед замешиванием не только лишает ее комочков, но и насыщает кислородом, что придает тесту легкости. Также стоит обращать внимание на производителя – выбирайте проверенные марки с хорошей репутацией, которые гарантируют стабильное качество.

Чтобы достичь наилучшего результата, важно придерживаться рецептуры, использовать ингредиенты комнатной температуры и давать тесту достаточно времени для подъема.

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