Хотите, чтобы потеряла пользу – продолжайте: как не стоит готовить рыбу

Украинцы все чаще обращаются к рыбе как к альтернативе мясу, привлекаемые ее пользой для здоровья и насыщенным вкусом. Однако, не все способы приготовления рыбы одинаково полезны для здоровья.

Какую ошибку с рыбой чаще всего делают большинство людей, объясняет 24 Канал со ссылкой на Onet.

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Как не стоит готовить рыбу

Известный диетолог Анна Столинская советует не жарить рыбу, подчеркивая, что этот способ приготовления может уменьшить содержание ценных жирных кислот омега-3 на 85%. Она предлагает изучить более здоровые альтернативы приготовления рыбы, чтобы сохранить ее питательные свойства.

Диетолог отметила, что приготовление рыбы на гриле также приводит к значительной потере содержания омега-3 – на 40 – 50%. Хотя приготовление на гриле является лучшим вариантом, чем жарка, оно все равно приводит к значительной потере этих незаменимых жирных кислот.

Зато утверждает, что запекание может быть лучшим методом приготовления, что приводит к потере 10 – 15% питательных веществ. Однако, приготовления на пару считается лучшим вариантом, поскольку оно сохраняет почти все питательные вещества.

Что еще надо знать

Эксперт подчеркивает, что большинство омега-3 жирных кислот сконцентрировано под кожей и на костях рыбы, что свидетельствует о том, что стоит покупать целую рыбу.



Лучше всего покупать целую рыбу / Фото Unsplash

Столинская рекомендует улучшать вкус рыбы с помощью специй, таких как куркума, орегано, розмарин и тимьян. Они не только добавляют вкуса, но и обладают противовоспалительными свойствами и способствуют усвоению омега-3 жирных кислот.

Кроме того, выбор посуды может существенно повлиять на процесс приготовления. Не стоит использовать тефлоновые сковородки и металлические кастрюли без покрытия. Лучше всего выбирать стальные или бамбуковые пароварки, а также термостойкую стеклянную или керамическую посуду, чугунные сковородки.

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