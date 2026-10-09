Тыкву часто покупают "вслепую", хотя именно сорт определяет, будет ли блюдо нежным, сухим, сладким или водянистым. Поэтому стоит знать, какую тыкву выбирать для конкретного блюда, рассказывает Receptes.

Какую тыкву для какого блюда выбрать?

По словам огородницы Илзе, не бывает "плохой" тыквы – бывает только неудачное применение для нее. Одни сорта имеют более мягкую, почти мучнистую мякоть, другие – более сочные или явно сладкие.

Именно поэтому одна тыква лучше подходит в духовке, другая – для приготовления в кастрюле, а третья хороша в сыром виде. Илзе говорит, что каждый сорт имеет свой характер и свою лучшую роль на кухне.

Мускатный (Баттернат) – для супов и пюре

Удлиненный плод в форме груши с маслянистой сладковатой мякотью и минимумом семян. При варке легко превращается в однородную бархатистую массу без грубых волокон, поэтому считается лучшей основой для крем-супов, соусов к пасте и сырных запеканок.

Тыкву важно выбирать под конкретное блюдо / Фото Pixabay

Хоккайдо – для запекания кусочками

Небольшая оранжевая тыква в форме капли с плотной мякотью и нежным ореховым вкусом. Ее главный плюс – тонкая кожура, которую не нужно срезать, так как она размягчается в духовке. Кусочки не растекаются от жара, прекрасно карамелизуются и сохраняют форму в теплых салатах и гарнирах.

Серый тыквенный сорт – для пирогов и сладкой выпечки

Большие приплюснутые плоды с пепельной кожурой скрывают самую сладкую и ароматную мякоть. Она быстро разваривается и накапливает максимум природного сахара, что делает этот сорт идеальным для начинок в тартах, кексах, сладких кашах и цукатах.

Тыква-спагетти – диетическая замена макарон

Овальный желтый плод с нейтральным вкусом, мякоть которого после запекания распадается на длинные упругие волокна. Достаточно разделить его вилкой и полить любимым томатным или сливочным соусом, чтобы получить низкокалорийную альтернативу пасте.

Классическая твердокорая тыква – для фарширования

Обычная круглая полосатая или желтая тыква с прочными стенками, большим количеством вкусных семян и менее сладким вкусом. Благодаря толстой твердой кожуре он не деформируется в духовке, поэтому его чаще всего используют в качестве съедобного горшочка для запекания мяса, риса или запеченного блюда.