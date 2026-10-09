Гарбуз часто купують "наосліп", хоча саме сорт вирішує, чи буде страва ніжною, сухою, солодкою або водянистою. Тому варто знати, який гарбуз обирати під конкретну страву, розповідає Receptes.

Який гарбуз для якої страви?

За словами городниці Ілзе, не буває "поганого" гарбуза – буває лише невдале призначення для нього. Одні сорти мають більш м'яку, майже борошнисту м'якоть, інші – соковитіші або виразно солодкі.

Саме тому один гарбуз краще поводиться в духовці, інший – у каструлі, а третій добре смакує сирим. Ілзе каже, що кожен сорт має свій характер і свою найкращу роль на кухні.

Мускатний (Баттернат) – для супів і пюре

Видовжений плід у формі груші з маслянистою солодкавою м'якоттю та мінімумом насіння. Під час варіння легко перетворюється на однорідну оксамитову масу без грубих волокон, тому вважається найкращою основою для крем-супів, соусів до пасти та сирних запіканок.

Гарбуз важливо обирати під конкретну страву / Фото Pixabay

Хоккайдо – для запікання шматочками

Невеликий помаранчевий гарбуз у формі краплі зі щільною м'якоттю та ніжним горіховим смаком. Його головний плюс – тонка шкірка, яку не потрібно зрізати, бо вона розм'якшується в духовці. Шматочки не розповзаються від жару, чудово карамелізуються й тримають форму в теплих салатах та гарнірах.

Сірий гарбуз – для пирогів і солодкої випічки

Великі приплюснуті плоди з попелястою шкіркою ховають найсолодшу та найароматнішу м'якоть. Вона швидко розварюється й накопичує максимум природного цукру, що робить цей сорт ідеальним для начинок у тарти, кексів, солодких каш і цукатів.

Гарбуз-спагетті – дієтична заміна макаронів

Овальний жовтий плід із нейтральним смаком, м'якоть якого після запікання розпадається на довгі пружні волокна. Достатньо розібрати її виделкою та полити улюбленим томатним чи вершковим соусом, щоб отримати низькокалорійну альтернативу пасті.

Класичний твердокорий – для фарширування

Звичайний круглий смугастий або жовтий гарбуз із міцними стінками, великою кількістю смачного насіння та менш солодким смаком. Завдяки товстій твердій кірці він не деформується в печі, тож його найчастіше використовують як їстівний горщик для запікання м'яса, рису чи печені.