Как в McDonald's: готовим дома камамбер фри, который идеально тянется

Часто мы отправляемся в McDonald's, чтобы попробовать камамбер фри. Но мало кто знает, что его очень легко и быстро приготовить дома.

Как это сделать рассказывает 24 Канал со ссылкой на ресторатора и food-блогера Мишу Кацурина. Попробовав один раз домашний камамбер фри, того, что в фастфуде, уже не захочется.

Читайте также Освежает и хрустит: этот салат идеален для барбекю

Камамбер фри, как в McDonald's

Время: 25 минут

25 минут Порции: 12

Ингредиенты:

– 3 штуки сыра камамбер;

– 3 яйца;

– 1 стакан муки;

– 1 стакан сухарей Панко;

– 2 литра масла подсолнечного;

– 1 стакан малины;

– 0,5 стакана сахара;

– фреш из 1 лимона;

– 2 столовые ложки воды.

Как приготовить камамбер фри: смотрите видео

Приготовление:

Сыр разрежьте на четыре части. Панируйте в муке, яйце и сухарях в два этапа.

Жарьте в большом количестве очень горячего масла до золотистой корочки.

Приготовьте соус – в сотейнике варите ягоды с сахаром, фрешем лимона и немного воды. Должна получиться консистенция варенья.

Подавайте сыр горячим с ягодным соусом.

Приятного аппетита!

Тоже приготовьте: полезная намазка с авокадо и яйцом.