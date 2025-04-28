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28 апреля, 12:36
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Как в McDonald's: готовим дома камамбер фри, который идеально тянется

Марта Касиянчук

Часто мы отправляемся в McDonald's, чтобы попробовать камамбер фри. Но мало кто знает, что его очень легко и быстро приготовить дома.

Как это сделать рассказывает 24 Канал со ссылкой на ресторатора и food-блогера Мишу Кацурина. Попробовав один раз домашний камамбер фри, того, что в фастфуде, уже не захочется.

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Камамбер фри, как в McDonald's

  • Время: 25 минут
  • Порции: 12

Ингредиенты:
– 3 штуки сыра камамбер;
– 3 яйца;
– 1 стакан муки;
– 1 стакан сухарей Панко;
– 2 литра масла подсолнечного;
– 1 стакан малины;
– 0,5 стакана сахара;
– фреш из 1 лимона;
– 2 столовые ложки воды.

Как приготовить камамбер фри: смотрите видео

Приготовление:

  1. Сыр разрежьте на четыре части. Панируйте в муке, яйце и сухарях в два этапа.
     
  2. Жарьте в большом количестве очень горячего масла до золотистой корочки.
     
  3. Приготовьте соус – в сотейнике варите ягоды с сахаром, фрешем лимона и немного воды. Должна получиться консистенция варенья.
     
  4. Подавайте сыр горячим с ягодным соусом.

Приятного аппетита!

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