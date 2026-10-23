Порей, фасоль, лесные орехи и шалфей: как собрать теплое осеннее блюдо с контрастом текстур

Порей здесь выступает не в качестве фона, а как главный акцент блюда. Именно он придает мягкую сладость, которую усиливают фасоль, шалфей и хрустящие орехи.

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Рецепт построен на простых приемах: овощ сначала хорошо подрумянивают, затем сочетают с кремом из белой фасоли. Именно так блюдо из La Vanguardia обретает свой теплый осенний характер.

Как вкусно приготовить порей?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 средних стебля порея, примерно 400 граммов;

– 200 граммов отцеженной вареной белой фасоли;

– 180 миллилитров мягкого овощного бульона;

– половина зубчика чеснока;

– 40 миллилитров оливкового масла extra virgin;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– 6 листьев шалфея;

– 12 граммов поджаренных лесных орехов;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Отрежьте самую темную зеленую часть лука-порея и разрежьте стебли вдоль, не отделяя корешок полностью, чтобы слои держались вместе. Хорошо промойте овощ между листьями и обсушите. Разогрейте масло в большой сковороде и обжарьте порей срезом вниз, чтобы он подрумянился. Затем переверните, влейте примерно 90 миллилитров бульона, добавьте щепотку соли, накройте крышкой и готовьте 8 – 10 минут, пока лук-порей не станет мягким. После этого снимите крышку и дайте жидкости выпариться. Отдельно слегка обжарьте очень мелко нарезанный чеснок, добавьте фасоль и оставшийся бульон. Готовьте на слабом огне 5 минут, после чего взбейте до кремообразной консистенции вместе с 10 миллилитрами масла, лимонным соком, солью и перцем. Если масса получается слишком жидкой, часть жидкости лучше слить перед измельчением. В маленькой сковороде разогрейте масло и буквально несколько секунд обжарьте листья шалфея, чтобы они стали хрустящими. Выложите их на бумажное полотенце и сохраните ароматизированное масло. Разложите крем из фасоли на тарелке, сверху выложите порей румяной стороной вверх, добавьте измельченные лесные орехи, хрустящий шалфей и несколько капель ароматизированного масла.

На что обратить внимание

Чтобы порей получился вкусным, его нужно хорошо промыть между слоями: именно там чаще всего скрывается песок. А обжаривание срезом вниз работает очень просто – поверхность карамелизуется, и овощ становится значительно ароматнее.