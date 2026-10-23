Порей, квасоля, лісові горіхи і шавлія: як зібрати теплу осінню страву з контрастом текстур

Порей тут працює не як тло, а як головний акцент страви. Саме він дає м’яку солодкість, яку підсилюють квасоля, шавлія та хрумкі горіхи.

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Рецепт побудований на простих прийомах: овоч спершу добре підрум’янюють, потім поєднують із кремом із білої квасолі. Саме так страва з La Vanguardia отримує свій теплий осінній характер.

Як смачно приготувати порей?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 середні пореї, приблизно 400 грамів;

– 200 грамів відцідженої вареної білої квасолі;

– 180 мілілітрів м’якого овочевого бульйону;

– пів зубчика часнику;

– 40 мілілітрів оливкової олії extra virgin;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– 6 листків шавлії;

– 12 грамів підсмажених лісових горіхів;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Відріжте найтемнішу зелену частину порею та розріжте стебла вздовж, не відділяючи корінець повністю, щоб шари трималися разом. Добре промийте овоч між листками та обсушіть. Розігрійте олію у великій сковороді та обсмажте порей зрізом донизу, щоб він підрум’янився. Потім переверніть, влийте приблизно 90 мілілітрів бульйону, додайте дрібку солі, накрийте кришкою і готуйте 8 – 10 хвилин, поки порей не стане м’яким. Після цього зніміть кришку й дайте рідині випаруватися. Окремо злегка обсмажте дуже дрібно нарізаний часник, додайте квасолю та решту бульйону. Готуйте на слабкому вогні 5 хвилин, після чого збийте до кремової текстури разом із 10 мілілітрами олії, лимонним соком, сіллю та перцем. Якщо маса виходить занадто рідкою, частину рідини краще відлити перед подрібненням. У маленькій сковороді розігрійте олію та буквально кілька секунд обсмажте листки шавлії, щоб вони стали хрумкими. Викладіть їх на паперовий рушник і збережіть ароматизовану олію. Розподіліть крем із квасолі на тарілці, зверху викладіть порей рум’яною стороною догори, додайте подрібнені лісові горіхи, хрумку шавлію та кілька крапель ароматизованої олії.

На що звернути увагу

Щоб порей вийшов смачним, його потрібно добре промити між шарами: саме там найчастіше ховається пісок. А обсмаження зрізом донизу працює дуже просто – поверхня карамелізується, і овоч стає значно ароматнішим.