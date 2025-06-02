Сезон открыт: рецепт белых грибов с картошкой – от самого аромата кружится голова

Открылся сезон белых грибов, и так хочется насладиться этим фантастическим подарком леса. Добавляем любимый картофель – и праздничное настроение гарантировано.

Пока белые грибы свежие и доступные, вы просто обязаны попробовать этот рецепт. У наших предков эта вкуснейшая трапеза всегда была в любимчиках, а прерывать такую яркую традицию точно не стоит, рассказывает 24 Канал.

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Рецепт картофеля с белыми грибами

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– 500 граммов белых грибов;

– 1 лук;

– 200 граммов сметаны;

– 2 – 3 столовые ложки муки;

– масло;

– специи, соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Очистите картофель и нарежьте его на кусочки. Варите в подсоленной воде до мягкости. Очистите грибы, нарежьте их и обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки. Добавьте мелко нарезанный лук и обжарьте до прозрачности. В отдельной миске смешайте муку с небольшим количеством воды до однородной консистенции. Добавьте мучную смесь к грибной массе, тщательно перемешайте и тушите несколько минут. Добавьте сметану, посолите и поперчите по вкусу. Тушите еще 5 минут. Слейте воду с вареного картофеля и добавьте к нему грибной соус. Хорошо перемешайте.

Приятного аппетита!

2 минуты – и готово: домашний майонез без яиц.