На тарелке не останется ничего: готовим картошку с лисичками, за которую родные будут целовать руки
Ароматный молодой картофель, обогащенный ярким грибным акцентом – это лучший выбор для летнего ужина. Даже если вы очень заняты, приготовление этого блюда точно не добавит вам забот.
Картофель с лисичками и копченой сметаной такой вкусный и оригинальный, что ваши родные не оставят на тарелках ни одного кусочка. Вам даже не нужно добавлять никакого мяса – это уже готовая трапеза, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм победительницы "МастерШеф" Натальи Никишиной.
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Как приготовить картофель с лисичками и запеченной сметаной?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– килограмм молодого картофеля;
– 300 граммов лисичек;
– 1 лук шалот;
– 20 граммов сливочного масла;
– чеснок;
– тимьян;
– соль и перец;
– оливковое масло;
– укроп;
– сметана 20%.
Приготовление:
Молодой картофель тщательно моем и отвариваем до мягкости в течение 20 – 30 минут. Тем временем мелко шинкуем лук и обжариваем его отдельно до золотистого цвета.
Лисички также хорошо промываем, выкладываем на сухую сковороду и прогреваем до полного испарения влаги.
Затем добавляем оливковое масло, обжаренный лук, немного измельченного чеснока и веточку тимьяна. Все вместе жарим еще 2 – 3 минуты.
Чтобы приготовить копченую сметану, рекомендуется использовать опилки из черешни. Помещаем ее в смоукер или огнеупорную миску, поджигаем, а дым направляем в небольшую емкость со сметаной.
Накрываем фольгой и оставляем на 3 – 5 минут для ароматизации.
Готовый картофель обогащаем сливочным маслом и свежим укропом, хорошо перемешиваем и выкладываем на тарелку. Рядом размещаем обжаренные лисички и подаем с копченой сметаной.
Приятного аппетита!
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