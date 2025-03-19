Хрустящий картофель с сырной корочкой: простой и вкусный гарнир от Эктора Хименеса-Браво

Иногда самые простые продукты могут удивить невероятным вкусом. Этот картофель с хрустящей сырной корочкой именно такое блюдо.

Она идеально подойдет как гарнир к мясным или рыбным блюдам или как самостоятельная закуска, информирует 24 Канал со ссылкой на Instagram Эктора Хименеса-Браво. Это блюдо особенное благодаря

хрустящей корочке и нежной текстуре.

Интересно На все случаи жизни: рецепт постного салата из пекинской капусты

Рецепт картофеля с сырной корочкой

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 800 граммов картофеля;

– 100 граммов твердого сыра (например, чеддер);

– 150 граммов сметаны;

– 30 граммов зелени (петрушка, укроп);

– соль – по вкусу.

Приготовление:

Картофель хорошо помойте и отварите в кожуре до мягкости (примерно 20 – 25 минут). Слейте воду, дайте немного остыть, затем разрежьте каждую картофелину пополам. Противень застелите пергаментом, натрите сыр на мелкой терке и равномерно распределите его по поверхности. Выложите картофель разрезом вниз, чтобы он хорошо пропитался сыром во время запекания. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте картофель 15–20 минут, пока сыр не образует хрустящую золотистую корочку. Тем временем мелко нарежьте зелень, смешайте ее со сметаной, посолите и хорошо перемешайте. Готовый картофель подавайте горячим вместе с соусом.

Как вкусно приготовить ветчину: рецепт, который вам точно пригодится