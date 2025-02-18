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18 февраля, 00:14
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В разы лучше картофеля фри: готовим картофельные шарики, которые исчезнут за мгновение

Лилия Имбировская-Сиваковская

Дети больше не будут просить у вас картошку фри. Эти шарики невероятно аппетитные, а в дуэте с любимым соусом подарят незабываемые впечатления.

Картофель фри – один из "джокеров" индустрии фастфуда. Однако и его можно побить, если иметь под рукой правильный рецепт. 24 Канал предлагает в этом убедиться и приготовить картофельные шарики по рецепту ТСН.

Интересно Он действительно существует: салат из 1 ингредиента, который "даст фору" известным конкурентам

Рецепт картофельных шариков

  • Время: 20 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 500 граммов картофеля;
– 500 граммов муки;
– 70 граммов моцареллы;
кляр:
– 2 яйца;
– 90 миллилитров молока;
– 125 граммов муки;
– 100 граммов панировочных сухарей.

Приготовление:

  1. Почистите картофель и нарежьте его кубиками для ускорения варки. Варите до мягкости, затем слейте воду.
  2. Добавьте муку и соль, тщательно разомните до гладкой консистенции. Пюре должно быть густым и эластичным.
  3. Пока картофель варится, приготовьте кляр – смешайте яйца с молоком и мукой, взбейте до однородной массы.
  4. Когда картофель немного остынет, возьмите небольшую порцию картофельной массы, сформируйте плоскую лепешку и поместите внутрь кубик моцареллы.
  5. Заверните сыр картофелем, чтобы получился плотный шарик. Обмокните шарики в кляр и обваляйте в панировочных сухарях.
  6. Разогрейте достаточное количество масла в глубокой сковороде или фритюрнице. Осторожно опускайте шарики в горячее масло и жарьте до золотистой корочки.
  7. Готовые шарики выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
  8. Подавайте с любимым соусом.

Приятного аппетита!

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