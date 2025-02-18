В разы лучше картофеля фри: готовим картофельные шарики, которые исчезнут за мгновение
Дети больше не будут просить у вас картошку фри. Эти шарики невероятно аппетитные, а в дуэте с любимым соусом подарят незабываемые впечатления.
Картофель фри – один из "джокеров" индустрии фастфуда. Однако и его можно побить, если иметь под рукой правильный рецепт. 24 Канал предлагает в этом убедиться и приготовить картофельные шарики по рецепту ТСН.
Интересно Он действительно существует: салат из 1 ингредиента, который "даст фору" известным конкурентам
Рецепт картофельных шариков
- Время: 20 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 500 граммов картофеля;
– 500 граммов муки;
– 70 граммов моцареллы;
кляр:
– 2 яйца;
– 90 миллилитров молока;
– 125 граммов муки;
– 100 граммов панировочных сухарей.
Приготовление:
- Почистите картофель и нарежьте его кубиками для ускорения варки. Варите до мягкости, затем слейте воду.
- Добавьте муку и соль, тщательно разомните до гладкой консистенции. Пюре должно быть густым и эластичным.
- Пока картофель варится, приготовьте кляр – смешайте яйца с молоком и мукой, взбейте до однородной массы.
- Когда картофель немного остынет, возьмите небольшую порцию картофельной массы, сформируйте плоскую лепешку и поместите внутрь кубик моцареллы.
- Заверните сыр картофелем, чтобы получился плотный шарик. Обмокните шарики в кляр и обваляйте в панировочных сухарях.
- Разогрейте достаточное количество масла в глубокой сковороде или фритюрнице. Осторожно опускайте шарики в горячее масло и жарьте до золотистой корочки.
- Готовые шарики выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
- Подавайте с любимым соусом.
Приятного аппетита!
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