В разы лучше картофеля фри: готовим картофельные шарики, которые исчезнут за мгновение

Дети больше не будут просить у вас картошку фри. Эти шарики невероятно аппетитные, а в дуэте с любимым соусом подарят незабываемые впечатления.

Картофель фри – один из "джокеров" индустрии фастфуда. Однако и его можно побить, если иметь под рукой правильный рецепт. 24 Канал предлагает в этом убедиться и приготовить картофельные шарики по рецепту ТСН. Интересно Он действительно существует: салат из 1 ингредиента, который "даст фору" известным конкурентам Рецепт картофельных шариков Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 500 граммов картофеля;

– 500 граммов муки;

– 70 граммов моцареллы;

кляр:

– 2 яйца;

– 90 миллилитров молока;

– 125 граммов муки;

– 100 граммов панировочных сухарей. Приготовление: Почистите картофель и нарежьте его кубиками для ускорения варки. Варите до мягкости, затем слейте воду. Добавьте муку и соль, тщательно разомните до гладкой консистенции. Пюре должно быть густым и эластичным. Пока картофель варится, приготовьте кляр – смешайте яйца с молоком и мукой, взбейте до однородной массы. Когда картофель немного остынет, возьмите небольшую порцию картофельной массы, сформируйте плоскую лепешку и поместите внутрь кубик моцареллы. Заверните сыр картофелем, чтобы получился плотный шарик. Обмокните шарики в кляр и обваляйте в панировочных сухарях. Разогрейте достаточное количество масла в глубокой сковороде или фритюрнице. Осторожно опускайте шарики в горячее масло и жарьте до золотистой корочки. Готовые шарики выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте с любимым соусом. Приятного аппетита! Они лучше шаурмы: как приготовить знаменитые греческие блины: как приготовить знаменитые греческие блины.