Их главная особенность заключается в сочетании сразу двух текстур картофеля: нежного вареного пюре и мелко натертой сырой картофельной массы, благодаря чему изделия не требуют муки и держат форму за счет природного крахмала, рассказывает YouTube-канал "Вселенная рецептов".

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Хотя традиционно на Полесье бульбовники часто готовили без добавок, в современной интерпретации с тягучей моцареллой внутри и румяной сухарной корочкой они превращаются в роскошную горячую закуску, которая исчезает со стола за считаные минуты.

Как приготовить бульбовники?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

картофельная основа:

– 6 средних картофелин (около 700 граммов);

– 1 столовая ложка сметаны;

– 1/2 чайной ложки сладкой молотой паприки;

– 1/2 чайной ложки каменной соли;

– 1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца;

начинка и панировка:

– 120 граммов твердой моцареллы;

– 60 граммов панировочных сухарей;

– 4 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла для жарки.

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Блюдо, которое стоит попробовать: смотрите видео

Приготовление:

Разделите картофель пополам: 3 очищенных клубня нарежьте кусочками, отварите в подсоленной воде до полной мягкости, слейте всю жидкость и разотрите в гладкое пюре без комочков, дав ему немного остыть. Остальные 3 сырых очищенных картофелины натрите на мелкой терке, переложите в марлю или мелкое сито и тщательно отожмите лишний картофельный сок, чтобы масса не получилась слишком жидкой. В глубокой миске смешайте теплое картофельное пюре с отжатым сырым картофелем, добавьте сметану, молотую паприку, соль и черный перец, после чего вымесите однородное пластичное тесто. Моцареллу нарежьте одинаковыми кубиками размером примерно 1,5 сантиметра. Влажными руками сформируйте из картофельной массы небольшие плоские лепешки, положите в центр каждой по кусочку сыра, плотно зажмите края и скатайте аккуратные шарики. Каждый шарик равномерно обваляйте в панировочных сухарях и выложите на хорошо разогретую сковороду с рафинированным маслом. Обжаривайте картофельные шарики на среднем огне по 3 – 4 минуты с каждой стороны до насыщенной золотистой корочки, после чего переложите на бумажное полотенце на 1 минуту и подавайте горячими.

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Зачем в одном рецепте сочетать сырой и вареный картофель

Такой прием является визитной карточкой полесской кухни и работает значительно лучше, чем добавление пшеничной муки, которая часто делает картофельные изделия плотными и "резиновыми". Вареный картофель придает массе кремовую мягкость и связывает ингредиенты в эластичное тесто, тогда как сырой картофель обеспечивает легкую зернистую текстуру и природный крахмал, который во время жарки мгновенно запечатывает поверхность.

Именно благодаря этому дуэту картофельные изделия внутри остаются воздушными и нежными, а снаружи покрываются тонкой хрустящей корочкой.