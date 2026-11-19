Їхня головна особливість полягає в поєднанні відразу 2 текстур картоплі: ніжного вареного пюре та дрібно натертої сирої картопляної маси, завдяки чому вироби не потребують борошна й тримають форму за рахунок природного крохмалю, розповідає ютуб-канал "Всесвіт рецептів".

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Хоча традиційно на Поліссі бульбовники часто готували без додатків, у сучасній інтерпретації з тягучою моцарелою всередині та рум'яною сухарною скоринкою вони перетворюються на розкішну гарячу закуску, яка зникає зі столу за лічені хвилини.

Як приготувати бульбовники?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

картопляна основа:

– 6 середніх картоплин (близько 700 грамів);

– 1 столова ложка сметани;

– 1/2 чайної ложки солодкої меленої паприки;

– 1/2 чайної ложки кам'яної солі;

– 1/4 чайної ложки свіжозмеленого чорного перцю;

начинка та панірування:

– 120 грамів твердої моцарели;

– 60 грамів панірувальних сухарів;

– 4 столові ложки рафінованої соняшникової олії для смаження.

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Приготування:

Поділіть картоплю навпіл: 3 очищені бульби наріжте шматочками, відваріть у підсоленій воді до повної м'якості, злийте всю рідину й розімніть у гладке пюре без грудочок, давши йому трохи охолонути. Решту 3 сирі очищені картоплини натріть на дрібній тертці, перекладіть у марлю або дрібне сито й ретельно відтисніть зайвий картопляний сік, щоб маса не вийшла надто рідкою. У глибокій мисці з'єднайте тепле картопляне пюре з відтиснутою сирою картоплею, додайте сметану, мелену паприку, сіль і чорний перець, після чого вимісіть однорідне пластичне тісто. Моцарелу наріжте однаковими кубиками розміром приблизно 1,5 сантиметра. Вологими руками сформуйте з картопляної маси невеликі пласкі коржики, покладіть у центр кожного по шматочку сиру, щільно защипніть краї та скачайте акуратні кульки. Кожну кульку рівномірно обваляйте в панірувальних сухарях і викладіть на добре розігріту сковороду з рафінованою олією. Обсмажуйте бульбовники на середньому вогні по 3 – 4 хвилини з кожного боку до насиченої золотистої скоринки, після чого перекладіть на паперовий рушник на 1 хвилину й подавайте гарячими.

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Навіщо в одному рецепті поєднувати сиру та варену картоплю

Такий прийом є візитівкою поліської кухні й працює значно краще за додавання пшеничного борошна, яке часто робить картопляні вироби щільними та "гумовими". Варена картопля надає масі кремової м'якості та зв'язує інгредієнти в еластичне тісто, тоді як сира картопля забезпечує легку зернисту текстуру та природний крохмаль, який під час смаження миттєво запечатує поверхню.

Саме завдяки цьому дуету бульбовники всередині залишаються повітряними й ніжними, а зовні вкриваються тонкою хрусткою скоринкою.