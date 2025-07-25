Это блюдо так готовили еще сотни лет назад: как сделать аутентичный казацкий кулеш
- Казацкий кулеш – важная часть нашей кулинарной истории.
- Он неприхотлив в приготовлении и дарит отличный результат.
Казацкий кулеш – важная часть нашей кулинарной истории, которую точно стоит беречь. Это будет легко, ведь стоит приготовить его всего раз и захочется повторять этот опыт снова и снова.
Кулеш часто называют полевой кашей, ведь казаки и чумаки готовили его под открытым небом. Он напоминает очень густой суп с мясом, и хотя довольно прост в приготовлении, результат точно приятно удивит, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.
Интересно Такой и в ресторане не подадут: запекаем кабачок с сыром и красной рыбой
Как приготовить аутентичный казацкий кулеш?
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 150 граммов сала;
– 100 граммов пшена;
– 6 картофелин;
– 2 луковицы;
– 1 пучок петрушки;
– 2 литра воды.
Приготовление:
Тщательно промойте пшено несколько раз в теплой воде, чтобы смыть горечь. Откиньте крупу на сито и дайте жидкости полностью стечь.
Переложите промытое пшено в кастрюлю, залейте чистой водой, доведите до кипения. Добавьте немного соли, уменьшите огонь и варите примерно 10 минут на среднем пламени.
Тем временем очистите картофель и нарежьте его средними кубиками. Всыпьте в кастрюлю с пшеном, когда-то уже немного проварится. Готовьте еще примерно 15 минут, пока картофель не станет почти мягким.
Нарежьте сало маленькими кусочками. Лук также почистите и измельчите.
На разогретую сковородку выложите кусочки сала, слегка обжарьте до вытапливания жира, затем добавьте лук и готовьте до золотистого цвета.
Когда овощи в кастрюле почти готовы, введите жареную заправку из сала и лука. Перемешайте и оставьте кулеш на слабом огне еще на 5 – 7 минут.
После снятия с огня дайте блюду настояться под крышкой не менее 20 минут. Перед подачей посыпьте свежей измельченной петрушкой.
Приятного аппетита!
Конфет больше не будет покупать: простой рецепт шоколадных шарики.