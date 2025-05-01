Клубничный чизкейк без выпечки: элементарный рецепт, который под силу каждому

Нежный клубничный чизкейк – десерт, который обещает таять во рту. Для многих это будет удивительно, но его можно приготовить с легкостью, ведь не понадобится даже духовая печь.

Десерт с желе выглядит невероятно, а на вкус еще лучше. Рецептом клубничного чизкейка без выпечки делится 24 Канал со ссылкой на Storinka. Читайте также Настоящий хит этого сезона: готовим клубничный тирамису-рулет с клубникой Клубничный чизкейк без выпечки Время: 25 минут (6 – 8 часов на застывание)

25 минут (6 – 8 часов на застывание) Порции: 8 Ингредиенты:

– 500 граммов греческого йогурта;

– 400 миллилитров сливок 30%;

– 200 граммов клубники;

– 1 стакан сахара;

– 6 чайных ложек желатина.



Для украшения:

– 1 упаковка желе;

– 70 граммов клубники. Приготовление: Измельчите блендером свежую клубнику, чтобы образовалась однородная масса.

В кастрюле нагрейте на медленном огне йогурт, сливки и сахар, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Но не вскипятите.

Тщательно растворите желатин в небольшом количестве горячей воды, затем влейте его в смесь. Все перемешайте ложкой, а затем добавьте измельченную клубнику, еще раз перемешайте.

Перелейте массу в твердую круглую форму, которую предварительно охладили. Поместите в холодильник на несколько часов до полного застывания.

Когда чизкейк застынет, сделайте желе, дайте ему остыть и полейте им верх чизкейка. Украсьте порезанной клубникой и снова в холодильник до полного застывания. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: яблочная шарлотка из 5 ингредиентов.