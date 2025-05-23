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23 мая, 12:32
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Настоящий хит этого сезона: готовим клубничный тирамису-рулет

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Клубничный тирамису-рулет – это вариация классического десерта с кремом маскарпоне и свежей клубникой.
  • Для приготовления нужны простые ингредиенты и час времени.

Клубничный рулет тирамису – замечательная вариация классического десерта. Он покорит любителей лакомства своей красивой подачей и уникальным вкусовым профилем.

Спиральные слои насыщенного крема маскарпоне, перемежаются со свежими ягодами клубники, – поражают при нарезании. Поверьте, гости будут умолять рецепт. Как приготовить клубничный тирамису-рулет рассказывает 24 Канал со ссылкой на Meta.

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    Клубничный тирамису-рулет

    • Время: 1 час 10 минут (4 часа на пропитку)
    • Порции: 8

    Ингредиенты для клубничного сиропа:
    – 1 килограмм клубники;
    – 1/2 стакана воды;
    – 3/4 стакана белого сахара;
    – 1 столовая ложка лимонного сока.

    Для крема из маскарпоне:
    – 1 стакан жирных сливок;
    – 1 контейнер сыра маскарпоне;
    – 1/2 стакана сахарной пудры;
    – 1/4 стакана клубничного сиропа;
    – 1 чайная ложка ванильного экстракта.

    Для сборки:
    – 1 упаковка печенья дамские пальчики;
    – клубника.

    Приготовление:

    1. Для клубничного сиропа положите нарезанную клубнику и воду в кастрюлю на средний огонь. С помощью толкушки для картофеля или вилки измельчите ягоды.
       
    2. Доведите ягоды до кипения, затем уменьшите огонь до среднего и варите около 5 минут.
       
    3. Снимите кастрюлю с огня, высыпьте ягоды в ситечко, установленное над стеклянным мерным стаканом. Тыльной стороной половника или ложки надавите на ягодную массу, чтобы выжать как можно больше сока. Твердые частицы выбросьте.
       
    4. Верните клубничный сок в кастрюлю, добавьте белый сахар и лимонный сок. Доведите до кипения, помешивая, чтобы сахар растворился. Уменьшите огонь и варите, пока смесь немного не загустеет, 10 – 15 минут.
       
    5. Снимите с огня и переложите в миску. Накройте крышкой и охладите клубничный сироп до полного застывания – примерно 1 час.
       
    6. Для крема из маскарпоне взбейте жирные сливки в миске электрическим миксером на средней скорости до образования устойчивых пиков.
       
    7. В отдельной миске взбейте маскарпоне, кондитерский сахар, 1/4 стакана клубничного сиропа и ваниль до однородной массы. Добавьте взбитые сливки.
       
    8. Переложите 1 стакан крема с маскарпоне в миску, накройте и поставьте в холодильник до готовности к использованию.
       
    9. Из оставшейся клубники нарежьте ягоды на кусочки, чтобы получилось 3/4 стакана. Сложите нарезанную клубнику в оставшуюся кремовую смесь с маскарпоне. Оставшуюся клубнику сохраните для украшения рулета.
       
    10. Чтобы собрать рулет, застелите форму для выпекания пластиковой пленкой, оставляя немного пленки за короткими краями формы. Окуните 12 палочек, одну за другой, в оставшийся клубничный сироп, чтобы покрыть их, и выложите бок о бок вдоль в плотном ряду, покрывая левую длинную сторону противня. Повторите процедуру с оставшимися палочками.
       
    11. Равномерно распределите крем из маскарпоне с измельченной клубникой по печенью.
       
    12. Используя полиэтиленовую пленку на одном коротком конце противня, осторожно скрутите начиненный прямоугольник печенья в виде колоды. Плотно обмотайте его пленкой и осторожно скрутите, чтобы сформировать ровную цилиндрическую форму.
       
    13. Положите рулет в холодильник и охлаждайте не менее 4 часов или до ночи.
       
    14. Для подачи нарежьте клубнику, оставшуюся, и украсьте рулет снаружи. Нарежьте ролл и подавайте с клубничным сиропом.

    Приятного аппетита!

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