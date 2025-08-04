Знаменитое блюдо казаков: как приготовить ту самую древнюю коцюрбу
- Коцюрба - традиционное украинское казацкое блюдо, которое легко готовится и является сытным.
- Основные ингредиенты включают картофель, морковь, лук, свиную подчеревину, сливочное масло, муку и специи.
Аутентичная украинская кухня – это сытно. вкусно и колоритно. Каждый, кто пробовал коцюрбу лишь раз, больше не может представить своей жизни без нее.
Как и все казацкие блюда, коцюрба вкусная, уже сытная и легкая в приготовлении. У наших воинов было достаточно дел, поэтому они творили шедевры без лишней мороки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.
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Как приготовить казацкую коцюрбу?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 800 граммов картофеля;
– пол моркови;
– 1,5 лука;
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– 200 граммов свиной подчеревины;
– соль и перец по вкусу;
– 1 столовая ложка сметаны;
– 250 граммов муки;
– пол чайной ложки соды;
– зеленый лук для подачи.
Приготовление:
- Картофель чистим и нарезаем кусочками, морковь натираем, лук нарезаем. Варим овощи в хорошо подсоленной воде. Добавляем сливочное масло, чтобы картофель был рассыпчатым. Затем сливаем воду в отдельную емкость – бульон нам еще будет нужен.
- Подчеревину и половину луковицы нарезаем. Не очень тонко, чтобы мясо не превратилось в прозрачные шкварки.
- В бульон добавляем соду и сметану. Постепенно добавляем муку. Отщипываем ее на куски и варим клецки в соленой воде.
- Обжариваем мясо с луком.
- Выкладываем блюдо: сначала картофель, потом клецки, сверху – мясо с луком.
- Напоследок можно посыпать блюдо зеленым луком.
Приятного аппетита!
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