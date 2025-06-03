Пина Колада дома: готовим нашумевший коктейль – классический и безалкогольный вариант
- Рецепт классической Пина Колады включает ананасовый сок, кокосовое молоко и светлый ром, с возможностью приготовить безалкогольный вариант.
- Для приготовления нужно 10 – 15 минут, а в результате 2 порции напитка.
Пина Колада – один из самых любимых тропических коктейлей во всем мире. Он вызывает в воображении образы залитых солнцем пляжей и неторопливого отдыха. Некоторые могут удивиться, узнав, что приготовить напиток в домашних условиях совсем несложно.
24 Канал со ссылкой на Линия.инфо предлагает пошаговый классический рецепт Пина Колады, а также рассказывает как сделать безалкогольный вариант.
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Пина Колада – рецепт
- Время: 10 – 15 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 100 миллилитров светлого рома;
– 100 миллилитров ананасового сока;
– 50 миллилитров кокосовых сливок или кокосового молока;
– стакан льда;
– кольца ананаса и вишня – для украшения.
Приготовление:
- Подготовьте все ингредиенты. Если вы используете консервированный ананас, выберите сок без добавления сахара.
- Смешайте в блендере ананасовый сок, кокосовые сливки и ром. Добавьте лед и взбивайте до однородной, нежной текстуры.
- Разлейте коктейль в высокие бокалы для коктейлей. Украсьте бокалы кусочком ананаса, вишней или листочком мяты.
Совет: если хотите безалкогольную Пина Коладу, просто не добавляйте ром.
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