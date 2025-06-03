Пина Колада дома: готовим нашумевший коктейль – классический и безалкогольный вариант

Пина Колада – один из самых любимых тропических коктейлей во всем мире. Он вызывает в воображении образы залитых солнцем пляжей и неторопливого отдыха. Некоторые могут удивиться, узнав, что приготовить напиток в домашних условиях совсем несложно.

24 Канал со ссылкой на Линия.инфо предлагает пошаговый классический рецепт Пина Колады, а также рассказывает как сделать безалкогольный вариант. Читайте также Клубничная панакота: лучший в мире летний десерт из самых простых ингредиентов Пина Колада – рецепт Время: 10 – 15 минут

10 – 15 минут Порции: 2 Ингредиенты:

– 100 миллилитров светлого рома;

– 100 миллилитров ананасового сока;

– 50 миллилитров кокосовых сливок или кокосового молока;

– стакан льда;

– кольца ананаса и вишня – для украшения. Приготовление: Подготовьте все ингредиенты. Если вы используете консервированный ананас, выберите сок без добавления сахара.

Смешайте в блендере ананасовый сок, кокосовые сливки и ром. Добавьте лед и взбивайте до однородной, нежной текстуры.

Разлейте коктейль в высокие бокалы для коктейлей. Украсьте бокалы кусочком ананаса, вишней или листочком мяты. Совет: если хотите безалкогольную Пина Коладу, просто не добавляйте ром. А ранее мы рассказывали как приготовить холодный чай со специями.